Tuberculose: dez verdades que você precisa saber

Em 1982, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elegeu, 24 de março, como o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma data para alertar sobre os riscos da doença. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) intensifica nos meses de março e setembro, a campanha de busca ativa de tuberculose nas unidades de atendimento do município para diagnosticar e encaminhar os pacientes ao tratamento.

A tuberculose é uma doença infecciosa, antiga, altamente transmissível e que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas.

A doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, provoca uma série de sintomas e, apesar da possibilidade de cura, anualmente milhares de pessoas no mundo são vitimadas por ela. Muitas vezes, sem diagnóstico.

O tratamento é disponibilizado pela rede SUS nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em Centros de Referência, e indicado após avaliação, exames e confirmação do diagnóstico. Saiba a unidade de Saúde mais próxima de sua residência acessando o Busca Saúde.

Confira em dez tópicos um raio X da doença:

1. Tuberculose mata

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 10 milhões de pessoas são infectadas pelo bacilo no mundo e a tuberculose faz cerca de 1,5 milhão de vítimas por ano.

2. A doença é um problema de saúde pública

No Brasil, a doença é um sério problema de saúde pública, com profundas raízes sociais. A epidemia do HIV e a presença de bacilos resistentes tornam o cenário ainda mais complexo. A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose.

3. A transmissibilidade é alta e aérea

A doença se instala a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose ativa, que lançam no ar partículas em forma de aerossóis contendo bacilos. Estudos mostram que em um ano, em uma comunidade, um indivíduo positivo possa infectar, em média, de 10 a 15 pessoas. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias de medicação, ela se encontra muito reduzida. Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos, talheres e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e, por isso, não têm papel importante na transmissão da doença.

4. Baixa imunidade aumenta riscos

Não é verdade que a tuberculose hoje acomete só quem tem HIV. No Brasil, menos de 10% das pessoas que têm tuberculose estão infectadas pelo vírus. Mas é fato que os portadores de HIV são mais vulneráveis pela baixa imunidade, bem como os diabéticos, pessoas em situação de rua, diabéticos, indígenas, tabagistas, usuários de álcool e drogas, pessoas privadas de liberdade e os profissionais de saúde.

5. Tosse é o principal sintoma

A tosse intensa, prolongada e com expectoração é o principal sintoma da tuberculose, a doença infecciosa que mais mata no mundo. São cerca de 1,5 milhão de vítimas por ano. No Brasil, anualmente, são notificados pelo menos 70 mil novos casos. Em 2019, foram mais de quatro mil mortes por tuberculose no país.

6. Emagrecimento e cansaço

Além da tosse produtiva com catarro ou secreção, há outras manifestações da doença causada pelo bacilo de Koch que precisam ser observadas:

– Emagrecimento sem motivo aparente

– Cansaço excessivo e fadiga

– Dores no corpo

– Febre baixa vespertina

– Sudorese noturna

7. Diagnóstico tardio pode comprometer o organismo

A infectologista Rachel Russo Leite, coordenadora do Programa Municipal de Controle de Tuberculose da Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa) de São Paulo, recomenda que toda pessoa com tosse por três semanas ou mais seja investigada. A médica aponta que tuberculose tem cura, mas o diagnóstico tardio dificulta o seu combate. Por isso, a taxa de letalidade é alta.

8. O tratamento é gratuito e medicamentoso

O tratamento para tuberculose é disponibilizado pela rede SUS nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em Centros de Referência, e indicado após avaliação, exames e confirmação do diagnóstico. Ele é composto por quatro comprimidos matinais, que precisam ser tomados regularmente, em jejum, por seis meses. Em casos mais graves a medicação é injetável. O tratamento deve ser ainda iniciado o mais rápido possível e seguido até o final. Além do tratamento medicamentoso, a vacina BCG, aplicada nos primeiros meses de vida dos bebês, também é utilizada como forma de prevenção.

9. Março é o mês de combate à tuberculose

9. Março é o mês de combate à tuberculose

10. Tuberculose tem cura

E até 2030, o objetivo da OMS é erradicar a doença do planeta.

Imagem Ilustrativa – Pixabay