Twitter apresenta novidades do Amplify para anúncios pre-roll

O Twitter lança, a partir desta semana, novas alternativas para as marcas por meio do Amplify, modelo de negócio que permite que anunciantes ampliem o alcance de conteúdos produzidos por um parceiro na plataforma. Entre as novidades estão mais opções de temas para associar aos anúncios pre-roll, além da renovação do design e experiência de visualização dos vídeos para uma forma mais eficiente. O Brasil, junto com Estados Unidos, Reino Unido e as regiões do Oriente Médio e Norte da África, é um dos primeiros países a contar com as novidades.

Em meio ao cenário de 2020, anunciantes buscaram alcançar seu público alinhando-se a conteúdos positivos em vídeo, trazendo mais leveza e entretenimento. Em linha com esta nova demanda, o Twitter anuncia as novas Categorias Curadas, compostas por grupos de parceiros selecionados pelo serviço de acordo com sua relevância e engajamento, e agrupados em torno de temas específicos. A categoria “conteúdos do bem” de anúncios pre-roll no Amplify foi a primeira a ser lançada – enquanto outras categorias estão sendo estudadas.

Os anúncios pre-roll têm se mostrado cada vez mais eficientes para trazer resultados aos anunciantes, aumentando quase duas vezes (1,7) a intenção de compra dos consumidores e dobrando a favorabilidade da marca em comparação com a mesma publicidade feita em outros ambientes sem feeds.

Além disso, houve ainda mudanças em relação ao design e à experiência de visualização para anúncios pre-roll em todas as opções do Twitter Amplify. As melhorias incluem a exibição em destaque do logotipo das marcas durante todo o anúncio e a opção de rótulos para trazer mais clareza e gerar melhores métricas. Os testes com essas atualizações mostraram um aumento na lembrança do anúncio em 10% e na preferência da marca em 7%, em comparação com o design anterior.