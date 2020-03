UBS da zona norte não realizam teste para Covid-19, segundo morador

Moradores da zona norte reclamaram que não conseguiram fazer o teste para o novo coronavírus (Covid-19) nas Unidades Básica de Saúde (UBS) Jova Rural e Vila Nova Galvão.

A informação é de que um morador do Jardim Hebrom, bairro próximo do Jaçanã (zona norte), foi até as duas unidades na última quarta-feira (24), mas foi informado de que ambas não estavam realizando exames para o vírus, pois “no posto não tem teste”, escreve o denunciante que não quis ser identificado.

Segundo o relato, que foi escrito em rede social, o denunciante diz que “Minha mãe está com suspeitas do Covid-19. Ela tem os sintomas e provavelmente está com o vírus [do novo coronavírus]”.

Nesta quinta-feira (25) o Brasil registrou o maior pico de mortes e infectados pelo Covid-19 desde quando a doença chegou ao país. Em um período de 24h foram registrado 20 vítimas, totalizando 77 mortes, segundo o ministério da Saúde.

O que diz a Prefeitura?

A Prefeitura desmente a informação da falta de testes e esclarece que as unidades de saúde monitoram e fazem exames em todos os casos que apresentarem os sintomas do novo coronavírus, como febre, tosse e dificuldade para respirar, serão monitorados

As amostras são encaminhadas com urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), definido pelo Ministério da Saúde para cada região – no caso de São Paulo, é o Instituto Adolfo Lutz.

*Foto ilustrativa