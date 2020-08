UFC revela próximo adversário de Anderson Silva em luta que pode marcar aposentadoria do lutador brasileiro

O chefão do UFC, Dana White, anunciou que o lutador brasileiro Anderson Silva irá enfrentar o jamaicano Uriah Hall em um combate no dia 31 de outubro – ainda sem local definido. O confronto pode marcar a despedida de Anderson, que tem 45 anos de idade, dos octógonos.

“Eu conversei com os empresários de Anderson Silva há alguns dias e esta será a sua última luta. Acho que ele vai se aposentar, mas isso é com ele. Não tenho nada a ver com essa decisão. Vamos deixá-lo fazer o que ele quiser fazer. Vamos fazer uma luta competitiva e divertida para os fãs. Ele tem duas lutas no contrato. A luta vai acontecer ainda este ano, não sei aonde, porque o contrato ainda não está assinado. Mas será contra Uriah Hall”, disse Dana em entrevista coletiva

A luta ocorrerá com quatro anos de atraso, já quem 2016, no UFC realizado em Curitiba, o encontro entre os dois lutadores foi cancelado de última hora após o brasileiro sentir dores abdominais e diagnosticado com inflamação na vesícula biliar.

Anderson Silva, ou Spider, como é conhecido, tem um cartel de 34 vitórias, dez derrotas e uma luta sem resultado, e é considerado por muitos o maior lutador de MMA de todos os tempos.

Uriah Hall, o adversário do brasileiro, tem um cartel de 15 vitórias e nove derrotas.

Veja o card do evento (até o momento):

Peso-médio: Anderson Silva x Uriah Hall

Peso-meio-pesado: Justin Ledet x Dustin Jacoby

Peso-pesado: Greg Hardy x Maurice Greene

Peso-mosca: Raulian Paiva x Amir Albazi

Peso-galo: Adrian Yanez x Aaron Phillips