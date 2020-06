Um dia de princesa durante a pandemia

Vera Mendes é fonoaudióloga especializada em Fono Estética da Face e Ginástica Facial Sistêmica; Pós Graduada em Estética e Saúde; Aprimoramento em estética facial e Corporal pela Steiner/Londres; Palestrante,professora, escritora, cantora e Conselheira do departamento feminino da Associação Comercial de São Paulo – Dnorte. CEO Plena Vida – serviços e soluções em saúde e bem -estar

Você conhece alguém que, durante a pandemia, começou a querer se cuidar mais?

Você já desejou ter um dia inteirinho para se presentear com um SPA ?

E se fosse dentro de sua própria casa?

Você acredita que durante a pandemia, ganhamos uma excelente oportunidade de fazermos aquilo que não tínhamos “tempo” de fazer?

Se você respondeu SIM a uma das perguntas acima, eu tenho importantes dicas a te ensinar!!

Pois é…. por diversas vezes, nos desviamos de objetivos que , embora entendendo o quão importantes e indispensáveis eles são, não conseguimos alcançá-los, devido às inúmeras exigências dos nossos papéis sociais (trabalho, casa, maternidade, etc.) além, muitas vezes, de nossa inabilidade em focar naquilo que desejamos de verdade.

Hoje, quero te encorajar, incentivar e ajudar a conquistar tais objetivos!!

Comece elegendo 1 dia inteiro ou 1 período inteiro ou mesmo 1 hora inteirinha só para você.

ATENÇÃO!!! A chave ou tranca do banheiro pode ser , nesse momento, sua fiel aliada!!

Mas antes, que tal fazer 30 segundos de prancha?! (foto)

Você pode iniciar com a tintura dos cabelos ou direto com um delicioso banho relaxante, sem exagerar na temperatura da água, é claro.

No banho, passe um sabonete com uma bucha ou use um sabonete esfoliante (um para o corpo e outro tipo para o rosto) – use água quase fria para o rosto inclusive (fotos). Aproveite esse momento para massagear com os nós/articulações dos dedos das mãos ou uma escova de madeira (foto), os locais que você pretende ativar a circulação ou diminuir a retenção de líquidos mais: região de celulite, gordura localizada ou gânglios linfáticos(foto). Massageie bem cotovelos, joelhos e pés (foto).

Enquanto massageia 30 vezes cada parte do corpo que você deseja trabalhar com movimentos circulares (coxas, barriga, bumbum e costas), e após o xampu, aplique uma máscara nos cabelos.

Enxágue o corpo e os cabelos, aproveitando para inspirar profundamente pelo nariz, expirando pela boca, alongando o corpo para cima (ao inspirar) e para baixo (ao expirar). Aplique o condicionador, enxágue e se enxugue.

Aplique um bom creme facial em quantidade pequena, bloqueando e ativando sua permeação com uma máscara facial e permaneça com ela por, pelo menos 30 minutos.

Quer uma dica caseira super eficaz? Misture gelatina incolor derretida em água quente com 1 clara de ovo. Você pode já ter preparado antes do banho ou da tintura e, até que você tenha saído do chuveiro, o preparado já deverá estar em temperatura ambiente e pronto para a aplicação!!

Enquanto a máscara facial atua e seca, aplique o creme corporal de sua preferência, massageando e ativando mais uma vez a circulação sanguínea e linfática, deixando a pele macia e perfumada. Sinta cada parte do corpo massageada. Faça movimentos lentos!

Nesse momento você pode aproveitar retirar a cutícula das mãos e/ou dos pés, cortá-las e lixá-las.

Pronto! Os 30 ou 40 minutos da máscara facial já terminaram e você pode retirá-la suavemente. Aplique um creme facial da sua preferência, seguindo os movimentos e exercícios demonstrados no vídeo 1 abaixo, onde eu te ensinarei uma técnica de automassagem modeladora e fortalecedora facial.

Após essa atividade, coloque uma fita transparente (transpore) sobre a testa – região de muitas contrações e rugas na seguinte forma: (foto) – Veja também no Vídeo 2 abaixo. Atenção! Só serve essa fita TRANSPORE!!!

Ahhhh…quase ia esquecendo(RSRSRS): TOME 2 LITROS DE ÁGUA DURANTE O DIA.

Finalize esses rituais com um jantar especial antes das 19:30 h:

Salada de rúcula, alface, tomate e gergelim

Pescada ou salmão regada com azeite e lascas de castanha do Pará

Brócolis com arroz integral e uma deliciosa taça de vinho ou suco de uva.

De sobremesa, 1 gelatina ou 1 copo de colágeno 15 gr com a sua cápsula de vitamina preferida (Importante que na fórmula tenha as vitaminas A,B,C, D, E)

Você pode também dissolver o colágeno numa xícara de chá de gengibre antes de dormir.

Procure dormir, neste dia, antes das 23 h.

Acorde no dia seguinte e perceba que a sua face e corpo estão realmente revigorados. Você terá acordado com menos rugas e uma expressão mais jovial!!

