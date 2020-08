Um dos maiores traficantes de animais silvestres do país é preso em Santana

Uma operação conjunta realizada entre policiais civis e militares de São Paulo prendeu, no bairro de Santana, Zona Norte, um homem conhecido como Zé do Bode, apontado um dos maiores traficantes de animais silvestres do Brasil.

A prisão foi realizada na última quarta-feira (12), na rua Copacabana, após um policial se apresentar como comprador e marcar um encontro com o vendedor para adquirir 3 macacos pregos, que estão em extinção. Duas mulheres também foram presas. O trio é acusado de comércio ilegal de animais em extinção e associação criminosa.

Ao determinar a prisão preventiva dos três, a juíza Adriana Barrea, do Tribunal de Justiça de SP, afirmou que os crimes “assolam a paz social e vulneram a fauna, vez que foram apreendidas três espécies classificadas como de natureza silvestre e em extinção”.

Com Zé do Bode, foram apreendidos macacos-prego bebês e araras, além de cheques e máquinas de cartão de crédito.

Segundo a Polícia Civil, o trio também traficava répteis e aves. Os animais eram trazidos de Goiânia e de estados do nordeste para São Paulo.

O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde).