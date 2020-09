Um Maluco no Pedaço terá episódio especial para celebrar 30 anos da série

O seriado Um Maluco no Pedaço terá um episódio especial com reunião do elenco para celebrar os 30 anos da série, e com a presença do astro Will Smith.

Além de Smith, a reunião terá a presença dos atores Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e Alfonso Ribeiro e do DJ Jazzy Jeff.

O episódio tem estreia prevista para o para o final de dezembro no streaming da HBO nos Estados Unidos.

O sucesso Um Maluco no Pedaço foi exibido nos EUA entre 1990 e 1996. No Brasil, foi exibido pelo SBT nos anos 2000.

O episódio comemorativo será gravado no próximo dia 10 de setembro.