Um mês após a sua morte, Major Olímpio ganha homenagens na Câmara Municipal e na Igreja Santo Expedito do Jaçanã

A morte do “eterno” Marjor Olímpio completará 1 mês, no próximo dia 18 de abril, e a Câmara Municipal, através de um Projeto de Lei (01-00202/2021), do Vereador Rinaldi Digilio (PSL), homenageará o ex-senador com a alteração da denominação do Viaduto Paraíso, localizado na Vila Mariana, para Viaduto Paraíso Major Olímpio.

Outra homenagem ocorrerá no dia 19 de abril, às 19h, com uma carreata que passará pelas principais ruas e avenidas da Zona Norte, como Av. Santos Dumont, Dumont Villares, Tucuruvi, Antônio Maria de Laet, Pero Vidal, Benjamin Pereira, Santa Tereza de Jesus, Sargento Siqueira, com chegada na Rua Murilo Furtado, endereço da Capela de Santo Expedito, localizada no bairro do Jaçanã. A saída será realizada na Praça Heróis da FEB, no Campo de Marte.

Quem foi o Major Olímpio

Nascido em Presidente Venceslau, Sérgio Olímpio Gomes, foi presidente da Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e diretor da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como oficial, se formou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco no ano de 1982 e exerceu suas funções por 29 anos. Era bacharel em ciências jurídicas e sociais, jornalista, professor de educação física, técnico em defesa pessoal, instrutor de tiro e autor de livros voltados para a questão da segurança.

Em 2006 se candidatou a deputado estadual, tendo sido eleito com 52.386 votos. Nas Eleições de 2010, foi reeleito com 135.409 votos. Nas eleições de 2018, foi eleito senador por São Paulo, obtendo a maior votação do estado.

Entre novembro de 2019 e fevereiro de 2021, apresentou o programa Papo Reto, exibido pela RBTV. Seu falecimento ocorreu no dia 18 de março de 2021, teve morte cerebral em São Paulo, devido a complicações ocasionado pela covid 19.