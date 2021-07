Um quarto da população da capital completou imunização contra a Covid-19

A cidade de São Paulo inicia a semana com um quarto da população completamente imunizada contra a Covid-19. Após a vacinação do último sábado (17), a campanha municipal alcançou a aplicação de 2.015.714 segundas doses e 304.220 doses únicas. O número total corresponde a 25,1% do público estimado para a vacinação na capital.

Ao todo foram aplicadas 8.673.613 doses. Destas, 6.353.679 são de primeira dose, equivalentes a 72,1% das pessoas a serem vacinadas na cidade.

A campanha de vacinação prossegue nesta semana com a abertura de cinco novos grupos. Nesta segunda-feira (19), são vacinadas pessoas com 34 anos. Na terça-feira (20), será a vez do grupo de 33 anos. Quarta-feira (21), 32 anos, quinta (22), 31 anos, e sexta (23), 30 anos.

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.