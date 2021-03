Unesp seleciona psicólogos, enfermeiros e médicos para atuar em 23 campus

No total, são 36 vagas, sendo 21 para psicólogos (30 horas semanais), 12 para enfermeiros (40 horas semanais) e três para médicos (20 horas semanais). A duração do contrato de trabalho, com prazo determinado, em regime de CLT, será de quatro meses (mínimo) a dois anos (máximo).

As inscrições são realizadas pela internet e terminam em 31 de março de 2021. Para se inscrever, basta acessar o site da Famesp, preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento da taxa. As taxas de inscrição variam entre R$ 80 (psicólogo) e R$ 100 (enfermeiros e médicos).

A prova escrita será realizada em 11 de abril, às 9h30, na Central de Aulas da Faculdade de Medicina, câmpus de Botucatu da Unesp (distrito de Rubião Jr.), respeitando os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias. O uso de máscara é obrigatório e os candidatos têm de chegar ao local de prova com 30 minutos de antecedência.

Relacionadas diretamente ao enfrentamento da Covid-19, as contratações emergenciais desse processo seletivo objetivam reforçar a equipe de profissionais de saúde nos câmpus da Unesp para dar maior suporte às Unidades.

As vagas estão disponíveis para os câmpus de Araraquara, Araçatuba, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Os editais estão disponíveis no site da Famesp ou nos links abaixo:

– Vagas para médicos;

– Vagas para enfermeiros;

– Vagas para psicólogos.