União Brasileira de Circos Itinerantes faz apelo para ajudar famílias circenses

Em meio a pandemia causada pelo COVID 19 o Brasil já conta com mais de 7.000 famílias sem condições de sustento

No Brasil são cerca de 2500 circos, sendo eles pequenos, médios e grandes que vivem exclusivamente das vendas realizadas através de suas bilheterias. De acordo com a União Brasileira de Circos Itinerantes (UBCI), sob direção da empresária circense Marlene Querubin, atualmente mais de 90% dos circos fecharam e mais de 30.000 pessoas foram atingidas pela crise. Os circos se uniram e pediram ajuda em todas as esferas políticas, mas sem um retorno e diante do desespero das famílias, a UBCI criou uma campanha de arrecadação para ajudar nesse momento.

Divulgada nos últimos dias, a população pode ajudar de duas maneiras, levando alimentos e materiais de higiene no Circo que está em sua cidade ( Em Sp capital o ponto de arrecadação é no Circo Spacial, localizado na cidade de São Paulo, que se prontificou a montar cestas básicas e entregar para as famílias de artistas circenses, ou através de doações financeiras na própria página da UBCI através de uma vaquinha on line oficial

” Por muitas vezes o Circo brasileiro foi responsável por levantar a bandeira de diversas campanhas e ajudar assim a população. É muito difícil ver hoje as famílias circenses passando por toda essa necessidade que estamos enfrentando. Por conta disso, hoje resolvemos nos unir e nos ajudar assim como já ajudamos no passado. O circo tem a capacidade de se reinventar e tenho certeza que essa será só mais uma fase, e logo estaremos fazendo os espetáculo para o respeitável público”conta Marlene Querubin.

Campanha SOS Circos – COVID 2019

1- Ponto de entrega de doações:

Circos nas cidades,

Em SpCirco Spacial:

Av. João Dias, 2476

2- Através da vakinha virtual – UBCI

https://www.kickante.com.br/campanhas/sos-circos-do-brasil-covid-19