Unicamp alcança 50% de alunos da rede pública aprovados no Vestibular 2021

O número de estudantes de escolas públicas aprovados na primeira chamada do Vestibular Unicamp 2021 chegou a 49,8% do total de convocados. Dos 3.247 aprovados, 1.616 estudantes fizeram o ensino médio em escolas da rede pública de ensino. O índice supera o do ano anterior, quando o percentual foi de 47,5% (1.510 estudantes), somadas as modalidades Vestibular e Enem. Este ano o Vestibular absorveu as vagas da modalidade Enem-Unicamp, que não foi oferecida.

Outro percentual que registrou aumento significativo foi o de estudantes de baixa renda beneficiados com a isenção total da taxa de inscrição. Este ano, na primeira chamada foram aprovados 629 candidatos isentos, o que representa 19,4% do total de convocados. O número é bastante superior ao do ano passado, quando haviam sido convocados em primeira chamada, 281 estudantes beneficiados pela isenção no Vestibular e outros 104 na modalidade Enem, totalizando 385 isentos e um percentual de 11,9%.

Em relação à aprovação de estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas na primeira chamada do Vestibular 2021, o índice ficou em 33,8% do total, o que significa 1.098 estudantes. Em alguns cursos, o índice chegou a 50% ou próximo, como em História (50%), Ciência da Computação (50%), Ciências Econômicas (48,6%), Química (46%) e Enfermagem (45%). No ano anterior, o percentual registrado foi de 36,7%, somadas as modalidades Vestibular e Enem, o que representou 1.183 estudantes pretos e pardos aprovados.

Todos os aprovados na primeira chamada do Vestibular Unicamp 2021 deverão fazer a matrícula eletrônica exclusivamente no dia 15 de março, das 9 às 17 horas, na página da Comvest: www.comvest.unicamp.br. A Comissão irá divulgar a lista de convocados em segunda chamada no Vestibular Unicamp 2021 no próximo dia 17 de março. Estão previstas até sete chamadas. As notas dos candidatos no Vestibular 2021 estarão disponíveis a partir do dia 10 de março, na página da Comvest.