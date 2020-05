Unidades de Saúde da Zona Norte recebem equipamentos de monitoramento

No dia 29 de abril, quarta-feira, o Governo do Estado autorizou, via emenda parlamentar, a compra de monitores multiparamétrico para os postos da região da Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. Esse aparelho é o principal equipamento utilizado entre os profissionais de saúde para acompanhar a evolução dos indicadores de saúde do paciente, como pressão arterial e batimentos cardíacos.

Além da compra dos equipamentos, no mesmo dia o Governo aprovou uma outra emenda no qual destina R$ 180 mil para melhorias no Pronto de Socorro do Hospital Municipal Vila Maria Baixa.

Ambas as emendas são do Co-Deputado Estadual Jesus dos Santos (PDT) da Mandata Ativista. Os recursos chegam em boa hora, pois as unidades de saúde estão com uma intensa demanda em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), como explica o parlamentar:

“Os monitores [multiparamétrico] serão úteis para os trabalhadores da saúde no combate à pandemia na zona norte, pois com o equipamento o médico poderão acompanhar a evolução clínica dos pacientes”, declara o Parlamentar.

O total da compra dos monitores multiparamétrico foram de R$ 142.500. Questionada quais UBS receberão os equipamentos de saúde, a Prefeitura ainda não informou quais unidades da zona norte receberão os monitores.

Foto: Reprodução