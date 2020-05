Unidades do CATE são abertas para ajudar trabalhadores de São Paulo

Desde ontem (29), as unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATE) estão abertas para atender a população impactada pela pandemia da Covid-19. O atendimento nas unidades só ocorrerá por meio de agendamento pela central telefônica da Prefeitura no número 156.

Os serviços prestados serão para trabalhadores que estão com dificuldade para habilitar o seguro-desemprego e também em acessar o auxílio emergencial. As pessoas que comparecerem às unidades do CATE sem agendamento prévio não serão atendida. A restrição acontece a fim de evitar aglomerações de pessoas.

Os requisitos para conseguir o auxílio emergencial do governo federal são:

Ter mais de 18 anos;

Não ter um emprego formal;

Não receber benefícios como: Previdenciários (INSS), Assistencial, Seguro-desemprego, Programa de Transferência de Renda Federal (Bolsa Família não impede receber Auxílio Emergencial);

A renda familiar mensal deve ser de até R$ 522,50 por pessoa, ou até R$ 3.135,00, renda familiar total; e

Trabalhadores informais e Microempreendedor Individual (MEI).

Já o direito ao seguro-desemprego será para:

Trabalhador formal e doméstico, dispensado sem justa causa; e

Trabalhador que teve seu contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador.

Vale destacar que não serão todas as unidades que irão funcionar durante esse período de pandemia. Na zona norte, as unidades que irão funcionar serão:

CATE Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

CATE Jaçanã – Avenida Luis Stamatis, 300

Foto: Edson Lopes/SECOM