Unidades do Sesc retomam atividades após 5 meses

As 40 unidades do Sesc no estado de São Paulo reabrem na próxima segunda-feira (31) após 5 meses de atividades suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, mas apenas para atendimento odontológico e atividades físicas individuais.

As atividades serão feitas apenas com agendamento prévio, capacidade limitada e horário reduzido. E não será permitida a entrada de pessoas acima dos 59 anos de idade, pois fazem parte do grupo de risco.

Piscinas, quadras e vestiários também permanecerão fechados por enquanto. Os frequentadores também deverão respeitar as regras de isolamento, utilizando espaços previamente demarcados.

Quem precisa regularizar cadastro pode comparecer presencialmente a alguma unidade.

A programação presencial, como espetáculos, oficinas, shows e encontros, continua suspensa. Esse tipo de atividade só deve ser retomada em 2021.

Os funcionários do Sesc retornaram ao trabalho no último dia 10 de agosto para receber orientações sanitárias e treinamentos.