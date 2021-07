Unidades do Telecentro retomam atividades presenciais de inclusão digital na capital

Cumprindo as normas de proteção e segurança, mais 20 unidades do Telecentro retomaram o atendimento presencial nesta segunda-feira (26). As unidades passam por um processo de reabertura gradual desde o início de julho. Os espaços, vinculados à Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), oferecem acesso a um computador com internet para a população e agentes mediadores, que auxiliam na navegação e se dedicam ao letramento digital da população.

Para utilizar os serviços, o munícipe pode agendar data e horário pelos telefones 156 e do Telecentro ou marcar um horário na própria unidade. Os locais atendem durante quatro horas por dia, com 35% da capacidade. O uso de máscara e a higienização são obrigatórios durante a permanência nos Telecentros.

Cursos presenciais e a distância

As unidades disponibilizam atividades de inclusão digital, informática básica e outros, além de cursos nas modalidades presenciais e de Ensino à Distância (EaD). Até o final de julho, muitos cursos estão com inscrições abertas, dentre eles, de editor de planilhas, oficinas de ferramentas digitais e editor de texto.

O objetivo das formações é fomentar o acesso gratuito à internet, atividades voltadas à inclusão digital para a população e a formação de cidadãos em tecnologias digitais e inovação. Para saber informações a respeito dos cursos ofertados, das unidades que disponibilizam cursos, do público-alvo e como se inscrever, acesse a planilha a seguir:

https://bit.ly/CursosTelecentroJul21

Inclusão digital e inclusão social

Os Telecentros fazem parte da política de inclusão digital da Prefeitura de São Paulo desde 1997 e cumprem papel estratégico na relação com a comunidade. Com cursos de qualificação, monitoria e auxílio na produção de currículos e vagas de emprego, os equipamentos são referência no esforço das pessoas em se recolocar no mercado de trabalho.

Outra frente de atuação é a oferta de palestras, workshops e o aperfeiçoamento das habilidades no uso da internet e dos meios digitais, qualificando os usuários e usuárias tanto para o mercado de trabalho, quanto para o empreendedorismo regional.

Confira a lista de unidades reabertas nesta segunda-feira:

1 -CEU São Mateus

Rua Curumatim, 201 – Parque Boa Esperança, São Paulo – SP, 08341-240

(11) 2732-8166

2- CEU Vila Curuçá

Avenida Marechal Tito, 3452 – Jardim Miragaia, São Paulo – SP, 08160-495

(11) 2563-6134

3- CEU São Rafael

Rua Cinira Polônio, 100 – Conjunto Promorar Rio Claro, São Paulo – SP, 08395-320

(11) 2752-1025

4-CEU Lajeado

Rua Manuel da Mota Coutinho, 293 – Lageado, São Paulo – SP, 08451-420

(11) 3397-6958

5-CEU Tiquatira

Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, s/n – Penha de França, São Paulo – SP

(11) 2075-7466

6-CEU Sapopemba

Rua Manuel Quirino de Mattos, s/n – Jardim Sapopemba, São Paulo – SP, 08341-240

(11) 2075-9119

7-CEU Alto Alegre

Avenida Bento Guelfi, s/n – Jardim Alto Alegre, São Paulo – SP, 08381-001

(11) 2075-1017

8- CEU Jaçanã

Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira, São Paulo – SP, 02274-100

(11) 3397-3974

9-CEU Jardim Paulistano

Rua Aparecida do Taboado, S/N – Jardim Paulistano, São Paulo – SP, 02814-000

(11) 3397-5426

10- CEU Paz

Rua Daniel Cerri, 1549 – Jardim Paraná, São Paulo – SP, 02876-170

(11) 3986-3433

11- CEU Perus

Rua Bernardo José de Lorena, S/N – Vila Fanton, São Paulo – SP, 05203-200

12- CEU Parque Anhanguera

Rua Pedro José de Lima, 1020 – Anhanguera, São Paulo – SP, 05267-174

(11) 3911-3975

13- CEU Campo Limpo

Avenida Carlos Lacerda, 678 – Vila Pirajussara, São Paulo – SP, 05789-000

(11) 5843-4835

14- CEU Meninos

Rua Barbinos, 111 – São João Climaco, São Paulo – SP, 04240-110

(11) 2945-2507

15- CEU Parelheiros

Rua José Pedro de Borba, 20 – Jardim Novo Parelheiros, São Paulo – SP, 04890-090

(11) 5926-6930

16- CEU Guarapiranga

Estrada da Baronesa, 1120 – Parque Bologne, São Paulo – SP, 04941-175

(11) 3397-9577

17-CEU Casa Blanca

Rua João Damasceno, 85 – Jardim Paulista, São Paulo – SP, 05841-160

(11) 5519-5243

18- CEU Cidade Dutra

Avenida Interlagos, 7350 – Cidade Dutra, São Paulo – SP, 04777-000

(11) 5668-1919

19 – CEU Feitiço da Vila

Rua Feitiço da Vila, 399 – Chacara Santa Maria, São Paulo – SP, 05879-000

(11) 3397-6571

20 – CEU Três Lagos

Rua Maria Moura da Conceição, S/N – Jardim Belcito, São Paulo – SP, 04855-257