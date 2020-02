Unidos de Vila Maria chama atenção pelo samba e pelo trabalho social

Em janeiro deste ano a escola de Samba Unidos de Vila Maria completou 66 anos de história. Em comparação ao bairro de Vila Maria, a agremiação possui mais da metade da idade da região, que completou 103 também em janeiro. No carnaval de 2020, ela será a sexta escola a se apresentar no sábado (22) e desfilará com um enredo em homenagem à China.

Ao longo dessas mais de seis décadas, foi a partir dos anos 2000 que a Unidos de Vila Maria se firmou na elite do samba e conquistou a terceira posição em 2008 e 2011, consideradas as melhores colocações da agremiação no Grupo Especial até o momento.

Mas não foi apenas o samba que mudou na virada do milênio. Há 18 anos a Unidos de Vila Maria promove ações sociais em 16 bairros da capital paulista, além de outras atividades na cidade de Guarulhos, atendendo uma média de 10 mil pessoas ao ano. Ao todo, são 30 ações sociais envolvendo a área de esporte, saúde, cultura, lazer, cursos profissionalizantes e educação.

Sempre trabalhando

Quem pensa que vida de carnavalesco é fácil, é porque não conhece a Unidos de Vila Maria. Após o fim de um carnaval, a escola já começa a se planejar para o próximo. Ao mesmo tempo, os projetos sociais não paralisam, atendendo o público de segunda-feira à sábado.

Não é a toa que os diretores da agremiação têm o costume de dizer que “a nossa escola nunca está de portas fechadas, sempre que alguém vier nos visitar estará acontecendo alguma atividade, seja ela social, ou de carnaval”.

O que esperar de 2020?

“As nossas expectativas pra 2020 são as melhores possíveis” revela a diretoria da agremiação. O enredo deste ano será “China: o sonho de um povo embala o samba e faz a vila sonhar”, que promete mostrar um país rico em cultura e tecnologia.

Por fim, a diretoria da Unidos de Vila Maria afirma: “Nossa comunidade está bastante empenhada e sem dúvidas, será um dos maiores carnavais da nossa história. Vocês não perdem por esperar!”.

Confira abaixo todas as atividades que a Unidos de Vila Maria realiza:

Escola de futebol

Idade : De 07 a 17 anos

: De 07 a 17 anos Dias da semana : Segunda, Quarta e Sexta

: Segunda, Quarta e Sexta Horários: 09:00 às 11:00/14:00 às 16:00

Capoeira

Idade : De 07 a 17 anos

: De 07 a 17 anos Dias da semana : Segunda e Quinta

: Segunda e Quinta Horários: 20:00

Karatê

Idade : Sem Limite

: Sem Limite Dias da semana : Terça e Quinta

: Terça e Quinta Horários: 09:00 às 11:00 / 14:00 às 16:00

Jiu Jitsu

Idade : Sem Limite

: Sem Limite Dias da semana : Sábado

: Sábado Horários: 10:00

Corte e costura

Idade : a partir de 16 anos

: a partir de 16 anos Dias da semana : Não informado

: Não informado Horários: Não informado

Fotografia

Idade : a partir de 16 anos

: a partir de 16 anos Dias da semana : terça-feira

: terça-feira Horários: 17:00 às 18:00

Cabeleireiro

Idade : a partir de 16 anos

: a partir de 16 anos Dias da semana : Não informado

: Não informado Horários: Não informado

Maquiagem

Idade : a partir de 16 anos

: a partir de 16 anos Dias da semana : Não informado

: Não informado Horários: Não informado

Entrelaçamento

Idade : a partir de 16 anos

: a partir de 16 anos Dias da semana : quarta

: quarta Horários: 14:00 às 17:00

Coral mirim

Idade : de 07 a 17 anos

: de 07 a 17 anos Dias da semana : terça-feira

: terça-feira Horários: 19:00 às 20:00

Ballet

Idade : de 07 a 17 anos

: de 07 a 17 anos Dias da semana : segunda e quarta

: segunda e quarta Horários: 09:00 às 11:00 / 14:00 às 16:00

Violão

Idade : de 07 a 17 anos

: de 07 a 17 anos Dias da semana : terça-feira

: terça-feira Horários: 20:00

Cavaco

Idade : de 07 a 17 anos

: de 07 a 17 anos Dias da semana : terça-feira

: terça-feira Horários: 10:00

Teatro

Idade : de 07 a 17 anos

: de 07 a 17 anos Dias da semana : sábado

: sábado Horários: Não informado

Zumba

Idade : sem limites

: sem limites Dias da semana : terça-feira

: terça-feira Horários: 18:00 às 18:30

Percussão

Idade : de 07 a 17 anos

: de 07 a 17 anos Dias da semana : Não informado

: Não informado Horários: Não informado

Jazz

Idade : não informado

: não informado Dias da semana : quarta-feira

: quarta-feira Horários: 15:30 às 16:30 / 16:30 às 17:30 / 17:30 às 18:30 (baby class) / 20:30 às 21:30

Fisioterapia

Idade : sem limites

: sem limites Dias da semana : todos os dias

: todos os dias Horários: Não informado

Psicologia

Idade : sem limites

: sem limites Dias da semana : todos os dias

: todos os dias Horários: Não informado

Psicoterapia

Idade : sem limites

: sem limites Dias da semana : todos os dias

: todos os dias Horários: Não informado

Acupuntura

Idade : sem limites

: sem limites Dias da semana : Não informado

: Não informado Horários: Não informado

Odontologia

Idade : sem limites

: sem limites Dias da semana : segunda, quarta e sexta

: segunda, quarta e sexta Horários: Não informado

Equoterapia

Idade : sem limites

: sem limites Dias da semana : segunda, terça, quinta e sexta

: segunda, terça, quinta e sexta Horários: Não informado