UPA Jaçanã será inaugurada nesta quinta (20)

Moradores de Jaçanã terão mais um espaço para receber atendimentos médicos na região. Isso porque a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaçanã será inaugurada nesta quinta-feira (20/02), às 10h. A nova unidade fica localizada na dentro do Hospital São Luiz Gonzaga.

A UPA Jaçanã era para ter sido entregue em 2018, no entanto as obras da unidade ficaram paralisadas durante anos, sendo retomadas apenas em 2019. A expectativa é que, após a inauguração da unidade, o atendimento no Hospital São Luiz Gonzaga seja mais rápido.

Em outubro do ano passado, a gestão municipal também inaugurou outra unidade de saúde no distrito de Jaçanã/Tremembé, sendo a UBS Jova Rural, na ocasião, a entrega do prédio estava atrasada há três anos.

As duas unidades chegam em boa hora, pois o Jornal SP Norte publicou uma denuncia alertando que a UBS Vila Nova Galvão – próxima das duas unidades – vem restringindo a marcação de consulta para apenas um dia, o que impedia o atendimento de pacientes da região.