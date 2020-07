URGENTE: Avião de pequeno porte cai na Braz Leme

No final da tarde de hoje, os moradores de Casa Verde foram surpreendidos por pela queda de uma aeronave na avenida Braz leme, no bairro de Santana. A queda foi próxima ao aeroporto Campo de Marte.

O avião caiu na Avenida Braz Leme, na altura do número 1.300, entre as ruas Santo Anselmo e Tibães, no bairro de Casa Verde. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto morreu carbonizado pelo acidente.

Para controlar o fogo causado pela queda da aeronave, oito viaturas do Corpo de Bombeiros e cerca de 25 homens foram enviados até o local.

A avenida é muito usada para práticas de caminhadas e corridas. Em razão disso, os moradores compartilharam vídeos nas redes sociais, confira:

Avião acaba de cair na Av. Braz Leme, em frente ao São Bento.#rodandoanorte #avbrazleme #zonanortedesp #zonanortedesãopaulo #znsp Publicado por Rodando a Norte em Quarta-feira, 8 de julho de 2020

Incêndio na Zaki Narchi

Poucas horas antes da queda da aeronave, houve um incêndio na comunidade da Zaki Narchi, no bairro do Carandiru. O fogo causou uma vítima por inalação de fumaça.

De acordo com as informações dos Bombeiros, o fogo começou na Rua Antônio dos Santos Neto, próximo ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Ainda não se sabe o motivo do incêndio.