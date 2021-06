Uso de máscara deve ser mantido após vacinação e por quem já teve Covid-19

A cidade de São Paulo segue avançando com sua campanha de vacinação contra a Covid-19. No entanto, é importante enfatizar que tanto as pessoas que foram imunizadas, como quem já teve a infecção e se recuperou, devem continuar tomando os cuidados necessários para evitar a propagação do coronavírus. Para isso, é preciso manter o uso da máscara de proteção, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, e o distanciamento social, sempre evitando aglomerações.

A máscara funciona como uma barreira física, que impede a liberação de gotículas no ar quando há tosse, espirro e durante uma conversa. É desta forma que o vírus é transmitido. Por isso, o acessório não deve ser dispensado em hipótese alguma.

Deve ser utilizado em locais abertos ou fechados durante qualquer tipo de atividade, inclusive exercícios físicos. Pode ser retirado apenas para alimentação, com higienização das mãos antes e depois e em locais onde não haja aglomeração.

Proteção

Receber as duas doses da vacina contra a Covid-19 reduz a chance de uma pessoa adoecer, principalmente com sintomas graves que podem levá-la à internação ou óbito. No entanto, não impede que essa pessoa seja infectada.

Usar a máscara significa proteger os amigos, familiares e todas as outras pessoas que estão ao redor.

Controle da pandemia

Em abril de 2021, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos aprovou que pessoas vacinadas fossem autorizadas a retirar as máscaras em locais abertos no país. A decisão foi tomada com base em um avanço grande na taxa de vacinação e uma redução brusca no número de casos e óbitos da doença.

No Brasil, o cenário pandêmico é bastante diferente: a taxa de cidadãos imunizados ainda não reflete um controle da pandemia. Portanto, todas as medidas contra a Covid-19 devem seguir ativas até que a maior parte da população tenha recebido as duas doses da vacina e as autoridades de saúde autorizem uma flexibilização maior.

Uso correto

Para garantir a proteção adequada, a máscara deve cobrir completamente o nariz, a boca e o queixo. Ela também deve estar sempre bem ajustada ao rosto, sem folgas nas laterais.

Quando úmido ou sujo, o acessório perde o poder da proteção. É recomendado trocá-lo várias vezes ao dia, sempre tomando os devidos cuidados. Ao colocar e retirar a máscara é importante segurá-la pelas alças e evitar tocar a parte frontal.

Se não estiver em casa para fazer a higienização, coloque-a em um saco ou recipiente plástico e só volte a utilizá-la novamente após fazer a limpeza adequada. Os sacos plásticos, inclusive, também são indicados para guardar as máscaras que não estão sendo usadas, para que não tenham contato com outras superfícies.

Higienização adequada

A máscara reutilizável deve ficar imersa durante 30 minutos em um recipiente com água potável e água sanitária (2,0% a 2,5%). A proporção de diluição é de uma parte de água sanitária para 50 partes de água. Por exemplo, utilizar 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável.

Após esse processo o acessório deve ser enxaguado em água corrente e, em seguida, lavado com água e sabão. E só reutilizada quando estiver seca. Após essa higienização, a pessoa também deve lavar as mãos adequadamente.

A máscara reutilizável deve ser descatada quando estiver desgastada, para que a proteção não seja comprometida.