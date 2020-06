USP lança Mapa que mostra risco de contagio de coronavírus em endereços de SP

Na última terça-feira (9) veio a público um mapa interativo no qual é possível observar os endereços de São Paulo que apresentam casos de coronavírus (Covid-19). A plataforma foi criada pela LabCidade (Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade) da FAU-USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo). Para acessar o mapa, clique aqui.

O mapa oferece as opções de Casos Hospitalizados e Óbitos por covid-19 e por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAGS). Clicando nas linhas é apresentando a informação da quantidade de internados ou óbito e o dia em que foi feito esse registro.

Segundo a instituição, o Mapa reúne dados do DataSus (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde). Apesar do detalhamento, Raquel Rolnik, docente da FAU-USP e coordenadora do LabCidade, diz que a plataforma não mostra a totalidade de casos na região metropolitana de São Paulo, pois nem todos casos atendidos nos hospitais são registrados.

Neste fim de semana o governo federal alterou a divulgação dos casos de coronavírus no Brasil, uma dessas alterações foi o sumiço dos endereços dos pacientes no DataSus. Sem isso, não é possível continuar atualizando o mapa.

Em resposta, o Ministério da Saúde informou que o CEP do paciente é uma informação pessoal, e que ele poderia ser identificado com a divulgação do endereço.

*Com informações: UOL