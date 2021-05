Vacinação contra a gripe: SP convoca indígenas, crianças, mães e profissionais da saúde

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está convocando para se vacinar contra a gripe nesta semana os profissionais de saúde, as gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias), indígenas, além das crianças de seis meses a menores de seis anos, pois a cobertura ainda está abaixo do necessário nesta primeira etapa da campanha.

As doses estão disponíveis gratuitamente nos postos de saúde desde o dia 12 de abril para estes públicos até o dia 10 de maio.

Informações e etapas

Das 5,5 milhões de pessoas desta primeira etapa, somente 991,2 mil compareceram aos postos até a última semana, somando 653,7 mil crianças (19,8% de cobertura vacinal), 77,2 mil gestantes (17,7%), 243,7 mil profissionais da saúde (15,7%), 14,3 mil puérperas (19,9%) e 2,1 mil indígenas (35,7%).

“Pedimos às famílias para zelarem pela imunização dos pequenos, grávidas e às mães que deram à luz recentemente. Com a circulação de doenças respiratórias como a gripe e a COVID-19, toda medida preventiva é necessária. Vacinar-se é um gesto de cuidado individual e coletivo”, enfatiza a diretora de Imunização da Secretaria, Nubia Araújo. “Esta vacina é totalmente segura e não causa gripe, pois é composta apenas de fragmentos do vírus que garantem a devida proteção”, enfatiza.

Visando reduzir aglomerações para reforçar a prevenção à COVID-19, o cronograma da campanha foi dividido em três etapas que se estenderão até 9 de julho. A próxima começa no dia 11 de maio e incluirá os idosos (pessoas com 60 anos ou mais) e professores das redes pública e privada, que somam mais 7,8 milhões de pessoas.

Já a terceira etapa começa em 9 de junho, alcançando 5,1 milhões pessoas com comorbidades e com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual e mental ou múltipla); caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo; profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas. Seguindo a legislação, deverão ser priorizados nas salas vacinais os idosos com mais de 80 anos e haverá triagem diferenciada e orientações para quem apresentar sintomas respiratórios.

Programa Nacional de Imunização contra o influenza

O Instituto Butantan disponibiliza ao Brasil 80 milhões de doses da para a campanha nacional, com produção integral do imunizante e sem necessidade de importação de matéria-prima. O imunizante deste ano é constituído por três cepas de Influenza: A/Victoria/2570/2018 (H1N1)pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); e B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria).

Em 2020, o Estado de São Paulo registrou 809 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) atribuíveis ao vírus Influenza e 119 óbitos.