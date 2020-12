Vacinação contra Covid em SP começa em 25 de janeiro

O governo de São Paulo anunciou que a vacinação da CoronaVac, a vacina chinesa contra o novo coronavírus, começará no dia 25 de janeiro de 2021 em profissionais de saúde, indígenas e quilombolas de todo o estado.

“A fase 1, que é essa que começa no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo é a fase de imunização que será destinada aos profissionais de saúde, todos eles, e pessoas com mais de 60 anos. A escolha do público-alvo para essa fase 1, levando em consideração a incidência de óbitos de coronavírus no estado de São Paulo”, afirmou o governador João Doria (PSDB)

Idosos com mais de 75 anos serão o segundo grupo a receber a primeira dose da vacina. Essa segunda fase de vacinação deve ocorrer a partir do dia 8 de fevereiro.

Produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a vacina ainda está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O governo paulista também anunciou que 4 milhões de doses serão vendidas para outros estados.

Segundo João Doria, a vacinação em São Paulo será realizada mesmo sem investimento do governo federal.