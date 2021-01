Vacinação em SP deve ser das 7h às 22h de segunda a sexta e em horário reduzido no fim de semana

O governo de São Paulo informou nesta quarta-feira (06) que a vacinação contra covid-19 no estado irá ocorrer de segunda a sexta, das 7h às 22h, e de 7h às 17h aos sábados, domingos e feriados.

O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, durante a reunião do governador João Doria (PSDB) na qual a gestão apresentou apresentou novos detalhes do Plano Estadual de Imunização contra o coronavírus para prefeitos do estado de São Paulo.

A vacina CoronaVac ainda precisa ter a eficácia comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O governo de São Paulo prêve que os documentos sejam entregues à Anvisa nesta quinta-feira (7), quando também devem ser divulgados os resultados dos testes feitos no país.

Jean Gorinchteyn também informou que além dos 5.200 postos de vacinação já existentes nas cidades do estado, esse número deve ser ampliado para 10 mil com a utilização de escolas, quartéis da PM, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistema drive-thru.

O governo paulista mantém a previsão de início da vacinação no dia 25 de janeiro. Na 1ª fase, devem ser vacinadas 9 milhões de pessoas no estado.

No primeiro momento, serão imunizados idosos com mais de 60 anos, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas.

“Lembrando que os trabalhadores da área da saúde serão médicos, enfermeiros, mas também toda aquela população que trabalha dentro das unidades hospitalares e que nós realmente precisamos que eles continuem com saúde para não serem afastados em decorrência dessa doença”, disse o secretário de Saúde de São Paulo.