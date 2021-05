Veja por que o gás natural encanado é mais seguro

Rede de tubulações de gás conta com tecnologia que traz tranquilidade para quem usa o serviço.

Só no estado de São Paulo, são mais de 2 milhões de pessoas que contam com fornecimento contínuo de gás, graças à rede subterrânea de gás natural encanado da Comgás. O serviço facilita a rotina de quem não quer ser surpreendido por uma falta de gás repentina no preparo de uma refeição ou no momento do banho.

Mas uma dúvida recorrente entre os consumidores é com relação à segurança: será que ela acompanha a praticidade oferecida pelo serviço?

A resposta é sim. Um primeiro ponto a se destacar é o de que o gás natural é mais leve que o ar e se dissipa facilmente em caso de vazamento. Essa característica evita o acúmulo de gás próximo ao solo e, com isso, diminui-se o risco de explosões.

Um segundo fator, não menos importante, é o monitoramento da rede externa. A Comgás conta com uma central que inspeciona, em tempo real e 24 horas por dia, todos os seus ramais de gás natural, agindo rapidamente no caso de alguma anormalidade.

Para a instalação da rede interna nas casas, a segurança também é reforçada. A começar pelos protocolos sanitários seguidos com o máximo cuidado pelos profissionais, que utilizam todos os Equipamentos de Proteção Individual. Durante e após o trabalho dentro das residências, também são realizados extensos testes de estanqueidade na tubulação para só depois liberar o fornecimento de gás.

Conforto e custo-benefício também são vantagens

Além de aproveitar fornecimento contínuo de gás para cozinha, chuveiros, churrasqueira e outros equipamentos, quem contrata o serviço do gás natural encanado passa a ter outros benefícios. Entre eles, estão:

Tarifa regulada pela Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo).

Efetuação do pagamento só depois do consumo, permitindo planejar melhor o orçamento doméstico.

Economia de espaço, já que o gás natural encanado não depende de estoque.

Instalação descomplicada.

Como solicitar a instalação do gás natural encanado

Para que os moradores possam contar com essa praticidade em suas casas, basta aproveitar a condição especial da Comgás: instalação parcelada em até 36 vezes1, com valor debitado diretamente na conta de gás. Mais detalhes podem ser conferidos no site da empresa – www.comgas.com.br/querosercliente.

Sobre a Comgás

A Comgás é a maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil. Com 15 mil quilômetros de rede construídos dentro do Estado de São Paulo, sua área de cobertura abrange 88 municípios, atingindo índice de satisfação de 96% com relação aos seus serviços. É parte do Grupo Cosan, um dos maiores conglomerados econômicos do País.

Em caso de emergências, ligue 24 horas: 08000 110 197.

1 – Condição promocional exclusiva para novas ligações de casas residenciais, por tempo limitado, podendo ser encerrada sem prévio aviso.