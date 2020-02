Veja quais são os impactos da chuva em São Paulo

Após o temporal que assolou a cidade de São Paulo na segunda-feira (10), a manhã desta terça-feira (11) começou também com chuva, mas moderada. No entanto, graças aos estragos da água de ontem, muitos serviços, vias e equipamentos públicos foram impactados.

Atualmente, a capital possui cinco pontos de alagamentos, sendo que apenas um é intransitável, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). Confira quais são os impactos da chuva deixou para hoje:

Rodízio de veículos suspenso

Segundo a Prefeitura, durante todo o dia de hoje, o rodízio municipal de veículos está suspenso para carros e caminhões. No entanto está mantida outras restrições como: a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). Também não estão liberadas as vagas de Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus.

Trens e Metrôs

De todos os trens do Metrô e da CPTM, apenas a Linha 9-Esmeralda está com velocidade reduzida e com o intervalo de 6 minutos, isso porque as equipes de manutenção estão finalizando a substituição dos equipamentos de sinalização, danificados pela chuva.

Desabamento

Na madrugada de hoje o Corpo de Bombeiros atenderam a um chamado de desabamento de um prédio em construção na rua Eduardo Luís Trindade, 595 – Bairro do Limão. Até o momento, o último boletim do órgão registrou as solicitações de: 1 enchente/alagamento; 8 desabamentos/desmoronamento; e 13 quedas de árvores.

Escolas

Segundo a Secretária Estadual de Educação, por conta da chuva dos últimos dois dias, 45 escolas estaduais tiveram suas aulas suspensas. O órgão informou que as aulas serão retomadas até que a situação “se normalize”.

Já a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME) informou que as aulas na Rede Municipal de Ensino estão mantidas. No entanto, caso algum colégio esteja com problemas devido a chuva, a diretoria deverá pedir ao Supervisor e à Diretoria Regional à suspensão das aulas e entrar em contato diretamente com as famílias dos estudantes.

Ambas confirmaram que o conteúdo perdido será reposto.

Perda no comércio

Apesar de não ser possível ainda calcular o quanto de prejuízo que a chuva provocou, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FecomercioSP) prevê uma perda de R$ 110 milhões nas vendas do comércio varejista na região metropolitana, o que corresponde a 11% da receita diária.

Fotos da chuva de ontem: Paulo Pinto/Fotos Públicas