Velocidade e diversão para começar o ano

Mini Motor Racing X é incrível e divertido ao mesmo tempo

Um dos jogos mais esperados por nossa redação neste período de poucos lançamentos foi, sem dúvida, Motor Racing X VR, um game diferente e muito… muito adorável de jogar.

Os pequenos carros da série Mini Motor Racing chegaram às telas há quase 10 anos, com um clima diferente: fazer o jogador gostar de corridas de um jeito frenético e divertido.

Mas agora, pela primeira vez, chegaram ao Playstation 4 com acesso ao PSVR (Realidade Virtual), dando um salto de qualidade e imersão nas ações e peripécias que fazem o jogo se tornar ainda melhor.

O jogo em si é um material estilo arcade, com o DNS de clássicos como Super Off Road, RC Pro-AM, e Micro Machines. Você corre em um festival de velocidade por dezenas de mapas, recebendo prêmios em dinheiro que pode usar para melhorar seus carros ou destravar carros novos. É simples, rápido, e divertido, como os jogos de fliperama que os nossos desenvolvedores e muitos de nós mesmos jogávamos quando mais jovens.

Uma grande força está no volume de conteúdo. No modo Type X, você pode jogar o game completo com a adição de armas destrutivas. Foguetes, chaves inglesas imprevisíveis, escudos, minas e até tornados! Acredite, a sensação de detonar o carro de um amigo com uma chave de fenda bem mirada é incrível. Mas não se preocupe, as amadas corridas sem armas permanecem intactas com seus modos “Classic” e “Career”.

O uso do PSVR é, de fato, algo a mais. Sobrevoar a pista como um deus dá um incrível senso de perspectiva, e realmente destaca o ‘mini’ de Mini Motor Racing. E se sobrevoar não é o seu estilo, o VR também deixa você entrar no carro em um modo de primeira pessoa.

Outros modos como Bumper Ball e Co-op dão o ar da graça em um jogo, que surpreende com o poder do console da Sony, permitindo voltar e reconstruir boa parte dos elementos do jogo. O suporte nas telas de TV 4K, aos usuários do modelo PS4 Pro, podemos notar uma jogabilidade ultra nítida, a macios 60 quadros por segundo.

Um jogo para começar bem o ano é o resumo mais adequado aos fãs de uma jogatina divertida e bem feita.

Rafael Poliszuk é jornalista e trabalhou por mais de uma década com automobilismo real. Ou seja, nas pistas!

Tudo porque quando criança era fascinado por jogos do gênero. Com o reencontro da paixão digital, começou o projeto do qual surgiu a Poliszuk Relações Públicas, com experiência no site EuroGamer Brasil, Jornal SP Norte e outras mídias, onde desenvolve promoções e eventos. Agora, com a Zuk Experience, o jornalista prepara uma nova experiência. Aperte o play! E-mail: rafael@poliszuk.com.br – Site: poliszuk.com.br