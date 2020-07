Vencedor do primeiro ‘MasterChef’ 2020 é morador de Brasilândia

A nova versão do aclamado MasterChef Brasil, da TV Band, estreou na última terça-feira (14) e não agradou todos os fãs do reality de culinária. Diferente das edições anteriores, o vencedor do programa é anunciado no mesmo episódio, além da premiação ser uma bolsa na Estácio ao invés da conhecida escola de culinária Le Cordon Bleu.

A mensagem do programa era apresentar uma culinária com ingredientes mais simples, tanto que, em uma das provas, os competidores tiveram que cozinhar com itens de uma cesta básica.

O vencedor do episódio foi Hailton, motorista de app e morador da Brasilândia, bairro da periferia da Zona Norte de São Paulo. Seu prato surpreendeu os jurados por ser um “simples” PF (Prato Feito), com arroz, feijão, bife de fígado acebolado e salada de repolho.

O anuncio do vencedor foi feito pela jurada Paola Carosella, que se emocionou com a comida e a história do participante.

Apesar de matar a saudade do programa culinário, os fãs encheram as redes sociais de piadas com o novo formato do reality.

Já para as pessoas mais preocupadas com a saúde logo notaram que, em muitos momentos, os participantes se aglomeraram no mercado, se esbarraram e trocaram alimentos durante o programa, desrespeitando os cuidados mais básicos para evitar o contágio do coronavírus (covid-19).

Imagem: Reprodução / TV Band