Venda de álcool em gel em São Paulo será a preço de custo

A partir de sexta-feira (20) todas unidades da Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), irão oferecer álcool em gel a preço de custo em todo o Estado de São Paulo. A decisão acontece à pedido do Governo Estadual.

No entanto, cada cliente terá um limite máximo de dois frascos. A restrição serve para evitar o acúmulo individual e excessos, o que acaba prejudicando outras pessoas quem também queiram fazer uso do produto.

A venda pelo produto dispararam logo após surgir os primeiros casos do novo coronavírus no Brasil. Especialistas em saúde recomendam o uso frequente do produto para higiene das mãos e também de objetos, móveis e superfícies que possam ter sido contaminados pela doença.

