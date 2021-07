Verdade ou mentira: 6 dúvidas mais frequentes sobre o uso do celular

Segundo o Strategy Analytics, aproximadamente 50% da população mundial faz uso de aparelhos celulares. Em apenas um “click” é possível fazer várias atividades simultâneas, desde pagar as contas, realizar compras e até mesmo contratar um pintor, uma diarista ou uma consulta online com um psicólogo. Entretanto, há informações equivocadas que circulam nas redes sociais para manter o celular em bom estado. Para não ter erro, o GetNinjas, app de contratação de serviços, convidou a Tatiana Moura da Fix Online, assistência técnica de celular em São Paulo, para esclarecer as verdades e mentiras sobre o uso do smartphone.

Arroz salva o celular que caiu na água?

MENTIRA!

Ele absorve apenas o líquido que fica na superfície. A água que atinge a placa só consegue ser extraída abrindo o celular e fazendo o procedimento conhecido como banho químico. Se o celular cair na água, não o ligue na tomada e procure uma assistência técnica o quanto antes. Atenção para a água do mar, que prejudica ainda mais o celular.

Pasta de dente pode tirar o risco da tela do celular?

MENTIRA!

Nenhum creme dental resolve o problema e, além disso, pode entrar no LCD e prejudicar o seu funcionamento. Para evitar esse tipo de problema, o ideal é usar uma película de proteção de qualidade (de preferência de vidro que é mais resistente).

Usar o smartphone com a tela rachada danifica o aparelho?

VERDADE!

O celular pode funcionar se o touch não for prejudicado, mas se a pessoa continuar utilizando sem reparo, corre o risco de comprometer o LCD. Neste caso, a situação fica mais complicada e só a troca de vidro não resolve o problema.

Bateria vicia?

MENTIRA!

Isso acontecia com as antigas baterias de níquel. Hoje, os smartphones utilizam baterias íon de lítio que não sofrem deste mal. Pode carregar quando quiser, mas o uso durante o carregamento, pode danificar a bateria, mas aí, é outro assunto.

É melhor usar a bateria até o final para ser recarregada?

MENTIRA!

Não precisa seguir esses ciclos completos de carga e descarga. Os smartphones atuais estão preparados para atender às nossas necessidades de uso.

O celular precisa ser retirado da tomada quando a bateria atinge 100%?

Nem VERDADE nem MENTIRA!

Deixar o celular no carregador depois da carga estar completa não compromete o aparelho desde que seja um carregador original ou de boa procedência. Um carregador de má qualidade costuma não identificar que o celular chegou em 100%, continua passando corrente para o aparelho e pode fazer a bateria inchar e até explodir. Tenha bastante atenção com isso.