Vereadores aprovam em primeira votação orçamento municipal para 2021

Na última quinta-feira (30/07), a Câmara Municipal votou a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, mais conhecida como LDO. Segundo o texto, a previsão orçamentária da capital paulista para o ano que vem é de R$ 68,5 bilhões.

A previsão orçamentária de 2021 é um pouco menor do que foi a deste ano (R$ 68,9 bi). O valor chamou atenção dos vereadores, isso porque, mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19), a arrecadação da cidade de São Paulo se manteve alta.

Contrários a proposta da LDO, o vereador Antonio Donato (PT) destacou que o orçamento de 2021 não está atualizado com a nova realidade causada pela pandemia. Já o vereador Celso Giannazi (Psol) reivindicou mais investimentos em equipamentos educacionais.

A proposta da LDO 2021 ainda terá uma segunda votação antes de ser sancionada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB).

Consulta pública

A gestão municipal realizou uma consulta pública para saber quais são as prioridades da população. A votação foi encerrada no dia 23 de junho e as propostas estão sendo analisadas para saber de sua viabilidade. Após essa analise, a Prefeitura irá elaborar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Esta fase está prevista para terminar no dia 30 de setembro.

Na Zona Norte, as proposta mais votadas foram sobre moradia popular e inclusão de serviço de implante dentário e aparelho odontológico nos CEOs. A região que teve maior participação da Zona Norte foi o distrito de Santana/Tucuruvi, seguido de Jaçanã/Tremembé.