Vereadores aprovam Plano Orçamentário para 2020 em primeira votação

Na última quarta-feira (11/12), os vereadores aprovaram em primeiro turno o Projeto de Lei (PL) que prevê a aplicação do orçamento municipal para o ano de 2020. A proposta ainda será votada pela segunda vez no plenário da Câmara Municipal até seguir para a sanção do prefeito Bruno Covas.

O texto deste ano prevê um orçamento de R$ 68,9 bilhões, o que significa um aumento de 13,8% se comparado ao deste ano. No entanto, apesar do aumento, a pasta da Assistência Social registrou um corte de 10,8% (R$ 14,8 milhões) de seu orçamento.

Antes de chegar à Câmara, a proposta foi discutida com a população em assembleias públicas. Graças a participação dos moradores da zona norte, a região terá um aumento de seu orçamento, exceto Freguesia do Ó/Brasilândia. A preocupação surgiu quando que, no texto original, praticamente todas as subprefeituras da zona norte teriam corte de verba.

Confira como ficou os valores destinados às subprefeituras da zona norte:

Casa Verde/Cachoeirinha – Atualmente o valor previsto para 2020 é de R$ 27.091 milhões, um aumento de 11% comparando com 2019;

Freguesia/Brasilândia – Considerado o único distrito da zona norte com redução de orçamento, com previsão de R$ 35.116 milhões, cerca de 3% a menos do que foi neste ano;

Santana/Tucuruvi – Previsto para 2020 um orçamento de R$ 36.222 milhões, 15% a mais do que foi aplicado em 2019;

Jaçanã/Tremembé – Com previsão orçamentária de R$ 30.973 milhões, registrando um aumento de 10%;

Vila Maria/Vila Guilherme – Conta com uma previsão de R$ 30.913, ou seja, um aumento de 13% do investimento na região.