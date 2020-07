Vereadores aprovam projeto que paga cachê de artistas por lives

A Câmara Municipal aprovou um projeto no qual permite que artistas recebam um pagamento por apresentação pela internet. As lives serão transmitidas pelas redes sociais da Prefeitura e os shows serão abertos ao público.

O setor cultural foi uma das áreas mais afetadas por conta da pandemia do coronavírus (covid-19). Em razão disso, nesta semana foi sancionada e Lei Aldir Blanc, no qual prevê um auxílio de R$ 600 para trabalhadores da cultura.

Em março deste ano, no inicio da quarentena, a Prefeitura lançou um projeto chamado Janelas de São Paulo, no qual pagaria artistas que transmitissem nas redes sociais suas performances gravadas ao lado de sua janela. No entanto a Justiça barrou o projeto.

Fomento à Cultural da Periferia

Nesta segunda-feira (29/06), foi aberto as inscrições para o programa de Fomento à Cultura da Periferia. A iniciativa premia em até R$ 341 mil coletivos artísticos culturais que atuam há no mínimo três anos nas periferias da cidade ou nos bolsões de alto índice de vulnerabilidade social.

As inscrições acontecem pelo site (clique aqui). Para se inscrever, o coletivo deve ser representado por um Núcleo Proponente de três pessoas maiores de 18 anos e apresetnar uma proposta de trabalho de até 2 anos.