Vereadores de SP aprovam Reforma Administrativa que corta mais de 3 mil cargos

A Câmara Municipal votou na última quarta-feira (24) o Projeto de Lei (PL) da Reforma Administrativa. A proposta apresentada pela Prefeitura extingue 3.587 cargos públicos municipais e cria outros 627. O projeto segue agora para sanção do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Pelo texto, o PL prevê a extinção de órgãos importantes como:

Serviço Funerário;

Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana),

Ilume (Departamento de Iluminação Pública);

SPTuris ;

Autarquia Municipal de Serviços Auxiliares de Saúde;

Fundação Museu da Tecnologia de São Paulo; e

Fundação Paulistana.

No entanto, o projeto cria uma agência reguladora que servirá para fiscalizar serviços públicos concedidos para a iniciativa privada, chamada de SP Regula.

Mais recursos para Zona Norte

Foi aprovado também uma emenda ao PL da reforma Administrativa do vereador Police Neto (PSD), no qual determina que, pelo menos, 20% dos recursos provenientes da desestatização do Complexo do Anhembi sejam destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Social para investimentos na região Norte da cidade.

“A região Norte, hoje, é reconhecida por essa votação unânime da Câmara Municipal de São Paulo como aquela que vai receber os fortes investimentos públicos advindos dessa privatização”, disse o parlamentar.

Auxílio para o MOVA

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram um PL do vereador Reis (PT) que prevê um auxílio aos voluntários do programa municipal do MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos). Pelo texto, o auxílio previsto por 3 meses e deverá ser o equivalente ao pago aos professores e demais voluntários do programa.

O projeto garante o pagamento de uma ajuda de custo emergencial aos voluntários do programa municipal do MOVA. A iniciativa atende às reivindicações do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que teve as atividades suspensas em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19).