Vestibular para 540 vagas em cursos técnicos na área de saúde acontece nesta sexta (26)

No dia 26 de junho, sexta-feira, a Prefeitura de São Paulo realiza um processo seletivo que oferecerá 540 vagas para seis cursos técnicos na área da saúde. As inscrições estão abertas até quinta-feira (25) e acontecem pelo site (clique aqui).

O vestibular serve para ingressar nas turmas de 2020 da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti. Ao todo serão seis áreas, sendo eles:

análises clínicas;

cuidados com idosos;

farmácia;

gerência em saúde;

saúde bucal; e

hemoterapia.

Ao concluir a capacitação, o aluno recebe duas certificações, de níveis auxiliar e técnico, válidos em todo o território nacional.

O interessado deve escrever uma redação com o tema: “A importância do profissional técnico na saúde pública”, com o espaço entre 20 e 30 linhas. Os métodos de avaliação serão feitos pela abordagem, estrutura e coerência e coesão escritas pelos candidatos.

A entrega da redação deve ser realizada até às 23h59 do dia 26 de junho digitalmente pelo site da Vunesp, na área do candidato, em formato .jpeg, .pdf, .png ou .jpg. Caso o participante tenha dificuldades em fazer o upload do arquivo, é possível também encaminhar a redação via correios pelo formato A.R. (Aviso de Recebimento) para o destinatário: FUNDAÇÃO VUNESP – Rua Germaine Burchard, 515 – São Paulo – SP – CEP 05002-062.

Para a efetivação da participação é fundamental o pagamento de R$ 22 da taxa de inscrição da prova, os interessados que não efetuarem a quitação do valor não poderão entregar a redação do vestibular.

Além da prova, a Escola Makiguti também avaliará os perfis dos candidatos, priorizando alunos da rede pública com 15 pontos adicionais. Participantes que tenham estudado em escolas públicas localizadas em Cidade Tiradentes recebem outros 15 pontos extras. O resultado do exame será publicado no site da Vunesp e no Diário Oficial do município no dia 16 de julho.