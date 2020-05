Vias da Freguesia do Ó serão desinfectadas nesta segunda (18)

Nesta segunda-feira (18), algumas ruas e avenidas da subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia receberam a ações de pulverização contra o coronavírus (Covid-19). A limpeza começou às 9h de hoje percorreu três trajetos e irá desinfectar 100 quilômetros de vias da região.

O ponto focal será as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada região. Os envolvidos por conduzir as equipes são os servidores da subprefeitura, agentes comunitários de saúde e as lideranças das regiões contempladas. O roteiro da sanitização foi estabelecido sob orientação da Coordenação de Saúde Norte, confira:

Trajeto 1 / Ida

Vila Nova Cachoeirinha – Vila dos Andrades

Fábrica de Cultura Brasilândia, Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia

Cingapura Freguesia do Ó – Vila Albertina

Balsa – Freguesia Do Ó

Gen. Edgar Facó – Freguesia Do Ó

Fuad Lutfalla – Freguesia Do Ó

Tomás Rabêlo e Silva – Freguesia Do Ó

Trajeto 1 / Volta

Tomás Rabêlo e Silva – Freguesia Do O

Fuad Lutfalla – Freguesia Do O

Gen. Edgar Facó – Freguesia Do O

Min. Petrônio Portela – Freguesia Do O

dos Morgados – Vila Cruz das Almas

Rua Sete Barras – Freguesia Do O

Paula Ferreira, 89 – Pirituba

Jesuíno de Brito – Freguesia do Ó

Largo do Clipper – Vila Albertina

Vila Nova Cachoeirinha – Vila dos Andrades

Trajeto 2 / Ida

Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó – Freguesia do Ó

Rua da Bica – Freguesia do Ó;

Paula Ferreira – Freguesia do Ó;

Referência – Frangó Bar;

Cemitério Freguesia do Ó, Av. Itaberaba, 250 – Freguesia do Ó

Sonda Supermercados – Itaberaba, Av. Itaberaba, 1853 – Itaberaba

Parapuã – Brasilandia

Lázaro Amâncio de Barros – Brasilândia

Benedito Egídio Barbosa – Vila Itaberaba

Encruzilhada do Sul, Jd. Paulistano

Aparecida do Taboado – Brasilândia

Alto do Tocantins;

Padre Achilles Silvestre;

Aparecida do Taboado – Brasilândia

Encruzilhada do Sul

do Sabão – Jardim Maristela,

Elísio Teixeira Leite, 1470 – Vila Cruz das Almas

Praça Luiza Mahin – Brasilândia

Michihisa Murata – Brasilândia

Rua João Rodrigues Chaves – Brasilândia

Rua dos Morgados – Jd. Iracema

Trajeto 3 / Ida

Bom Prato Cachoerinha, Av. Deputado Cantidio Sampaio, 140 – Cachoeirinha

Consigaz Largo do Gás, Av. Deputado Cantidio Sampaio, 1260 – Vila Brasilandia

João Paulo I, 4699 – Parque Monteiro Soares

Bonifácio Cubas – Freguesia Do O

Largo do Clipper – Vila Albertina

Miguel Conejo – Freguesia Do O

Padre Orlando García da Silveira – Brasilandia

Monte Alegre do Sul, 2 – Jardim Brasilia (Zona Norte)

João Amado Coutinho – Jaragua

Elísio Teixeira Leite – Vila Zat

TAKARA Supermercados, Av. Elísio Teixeira Leite, 1095 – Freguesia Do O

Wise Up – Freguesia do Ó, Av. Itaberaba, 1000 – Freguesia do Ó

Baião Parente – Freguesia Do O

Rua dos Sitiantes – Freguesia Do O

Pizzaria Julio’s 1, Av. Itaberaba, 2455 – Freguesia do Ó

Pizzaria Alemã, Av. Itaberaba, 4944 – Itaberaba

Para realizar o trabalho, a Farma Conde utilizará oito pulverizadores de grande porte, cada um com capacidade reservatória entre 600 litros e 4 mil litros, que serão transportados por tratores. As áreas menores e de acesso limitado serão pulverizadas por 25 profissionais com equipamentos de costas, cada um com capacidade de 20 litros.