Vídeo: cachorro e gatos são salvos de apartamento em chamas em Santana

O Corpo de Bombeiros salvou dois cachorros e um gato de um apartamento em chamas no bairro de Santana, Zona Norte de São Paulo. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (10).

O incêndio começou no terceiro andar do prédio, e o motivo ainda é desconhecido. No momento, nenhum morador estava no local.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local depois que o porteiro do difícil, vizinhos e militares escutarem os gritos de um cachorro e dois gatos.

O apartamento teve a porta forçada pelos bombeiros, que conseguiram resgatar os animais ilesos.

As chamas foram apagadas e ninguém se feriu.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cachorro logo após o resgate: