Vila Maria pode contar com fornecimento contínuo de gás

Rede de gás natural encanado traz praticidade e segurança aos moradores.

A Comgás é a maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil. Com 15 mil km de rede construídos dentro do Estado de São Paulo, sua área de cobertura abrange 88 municípios, atingindo índice de satisfação de 96% com relação aos seus serviços. É parte do Grupo Cosan, um dos maiores conglomerados econômicos do País.

Entre as áreas atendidas pela Comgás, está a Vila Maria, que tem à sua disposição o fornecimento de gás natural encanado. Mas quais as vantagens de optar por esse tipo de serviço?

A primeira delas é o fornecimento contínuo. Como o gás natural chega até a casa do consumidor por uma rede subterrânea de tubulações, ele não acaba, evitando o transtorno de parar o preparo de uma refeição por falta ou falha no abastecimento – além de proporcionar energia ininterrupta para outros equipamentos, como chuveiros, churrasqueira e piscina.

Entre os demais benefícios do serviço, pode-se destacar:

A economia de espaço, já que o gás natural encanado não depende de estoque.

A efetuação do pagamento só depois do consumo.

A regulação da tarifa pela Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo).

O fato de ele ser mais leve que o ar, não se acumular no solo e se dissipar facilmente.

O serviço de atendimento Comgás 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Instalação é descomplicada e pode não envolver reforma

A adequação do imóvel para o gás natural encanado dispensa reformas, na maioria dos casos. Para isso, é utilizada uma tubulação aparente e discreta, que pode ser pintada para se harmonizar ao layout da casa.

O processo completo envolve quatro etapas principais:

Pré-vistoria para definição do projeto de instalação – ao lado de um técnico da Comgás, o morador define o trajeto da tubulação de gás natural. Execução da infraestrutura interna e adequações na residência – aqui são colocados o medidor, válvulas e tubulação, além da realização de adaptações para ventilação permanente. Interligação da tubulação interna à rede externa Comgás – acompanhada de testes de segurança para garantir que a conexão foi realizada com sucesso. Conversão dos equipamentos e ligação do gás natural encanado – com orientações da nossa equipe para melhor uso dos aparelhos a gás.

Segurança e praticidade têm conquistado clientes

A expansão da rede de gás natural encanado no Estado tem feito com que essa comodidade chegasse a uma quantidade cada vez maior de casas, o que pode ser comprovado pelo atual número de clientes da Comgás: mais de 2 milhões, dentro de toda a área de concessão da distribuidora.

Um dos atrativos do serviço tem sido a questão da segurança: toda a rede externa de tubulações da Comgás é monitorada pela empresa em tempo real, de forma ininterrupta, e equipes de emergência chegam a qualquer local onde haja uma ocorrência em até 1 hora.

Como solicitar a instalação do gás natural encanado na Vila Maria?

Os moradores que quiserem contar com essa praticidade em suas casas podem aproveitar a condição especial da Comgás: instalação parcelada em até 36 vezes1, com valor debitado diretamente na conta de gás. Mais detalhes podem ser conferidos no site da empresa – www.comgas.com.br/querosercliente.

Em caso de emergências, ligue 24 horas: 08000 110 197.

1 – Condição promocional exclusiva para novas ligações de casas residenciais, por tempo limitado, podendo ser encerrada sem prévio aviso.