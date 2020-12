Virada Cultural terá shows online transmitidos do Theatro Municipal

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (07) que a 16ª edição da Virada Cultural será nos dias 12 e 13 de dezembro, com shows transmitidos diretamente do Theatro Municipal. O evento terá nomes como Criolo, Elza Soares, Arnaldo Antunes, Gloria Groove, MC Kekel e Renan da Penha e Elba Ramalho.

O evento, que conta com um investimento de R$ 6 milhões, irá celebrar a pluralidade nas diversas linguagens artísticas para diferentes faixas etárias nas artes visuais, circo, dança, literatura, moda, música, performance e teatro, com programação interativa que também prevê rodas de conversa e debates.

Serão mais de 400 atrações, entre atividades online e intervenções urbanas, distribuídas por todas as regiões da capital paulista com transmissão virtual. O mote desta edição é “Tudo de arte, nada de aglomeração”.

O Palco Piano vai percorrer a São Paulo com mais de 13 pianistas se revezando na execução integral das 32 sonatas de piano de Beethoven. O evento, que será transmitido pela internet, marca as comemorações de 250 anos do gênio da música.

A banda Statues on Fire, que possui cinco turnês pela Europa e desponta como um dos nomes mais promissores do punk e hardcore nacional, se apresenta domingo (13), às 14h, presencialmente com restrição de até 50 pessoas, na Casa de Cultura do Butantã. O show será transmitido via Youtube.

No Jaraguá, na Zona Norte da cidade, 12 indígenas participam do Grafitaço no Jaraguá, no entorno da reserva dos índios Tekoa Pyau, em intercâmbio com outros artistas em uma ação coletiva que convida para a reflexão sobre a memória, existência e diversidade indígena.

O evento geralmente ocorre no mês de maio, mas por conta da pandemia do coronavírus a prefeitura adiou a edição 2020.

A programação completa pode ser conferida o site de Virada Cultural.