Você está se sentindo estagnado no trabalho!? Veja como o inglês pode te ajudar a sair desse sufoco!

Vivemos há quase dois anos a pandemia trazida pelo coronavírus e a crise econômica instaurou um sentimento de insatisfação na população em geral. Seja um divórcio, a volta para a casa dos pais, a não socialização e o home office, lidar com o abre e fecha das atividades tem sido um dilema para muitas pessoas. Em uma pesquisa realizada pela Mindsight, aponta que 73% das pessoas se sentem estagnadas no local de trabalho atual.

“Em um cenário tão indefinido, muitos vêm se queixando da inércia na vida profissional, ao mesmo tempo que se mostram receosos de trocar o certo pelo novo. Um dos grandes temores tem a ver, inclusive, com o risco de serem descartados nos três primeiros meses de experiência e se verem à deriva em meio à crise”, diz Lúcia Santos, diretora de recursos humanos da Adecco, consultoria de gestão de pessoas. Indo ao encontro de Lúcia, a plataforma Pearson realizou uma pesquisa global que revela que seis em cada dez entrevistados têm medo de mudar de profissão ou pedir um aumento em meio a tantas incertezas.

O momento não parece favorável, dentro desse cenário ambíguo, exercitar a resiliência, criar e aproveitar novas oportunidades em meio às adversidades, é também se autovalorizar. Você pode até mesmo ser reconhecido por outras pessoas da sua equipe ou conseguir uma nova oportunidade. Segundo a Catho, o inglês ainda é o requisito mais buscado, o salário de quem o idioma pode chegar a ser sete vezes maior do que uma pessoa que só tem o portugues. Para Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas, rede com 70 franquias e que viu o número de matrículas ter aumentado no último ano: “As pessoas buscam mais do que falar inglês, o curso possibilita as pessoas melhorarem no emprego, se desenvolverem, criarem vínculos e conhecer novas pessoas por meio da língua. O online trouxe a possibilidade da flexibilidade, de conhecer novos alunos e professores”, explica.

Pensando nisso, Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas, separou algumas dicas:

• Seja flexível

Ser flexível é entender que está tudo bem, nada está bem! Devemos entender que algumas coisas se findam para outras iniciarem. Assim você foca nos processos e não toma nenhuma decisão sem antes pensar nos prós e contras. Coloque no papel seus objetivos e quais caminhos você pode tomar para aquilo acontecer! Seja gentil com você e se precisar busque uma terapia.

• Ajude outras pessoas

Se você está cansado das atividades que executa ou acha o seu trabalho muito tranquilo, busque ajudar as outras pessoas da empresa, dentro ou fora do seu departamento. Quando sua liderança notar que você busca agregar valor constantemente para a empresa, a sua imagem profissional será afetada positivamente e isto poderá acelerar um próximo salto em sua carreira

• Veja as coisas com mais positividade

Pessoas mais otimistas e com bastante energia para continuar demonstram, geralmente, sua capacidade de resistir às adversidades provocadas por crises. Pensar sempre pelo lado positivo das coisas – sem anular o negativo, em um equilíbrio constante, pode tornar o momento menos preocupante.

• Retome os estudos

O conhecimento é algo que nenhuma situação nem ninguém poderá tirar de você. Não há meio de você perder as informações, técnicas e metodologias que aprendeu ao longo de sua vida profissional. Buscar um curso de inglês por exemplo, pode te fazer socializar mais, e conquistar novas vagas ou aquela promoção na empresa, aqui na Minds Idiomas, os cursos são híbridos, tendo mais de 15 mil aulas gravadas, ao vivo e presenciais.

• Tenha um pensamento inovador

Quem diz que é fácil resolver qualquer tipo de problema está equivocado. Todo problema pede uma estruturação e solução que possa ser colocada em prática, mediante todos os apontamentos contrários. Por isso, procure inovar em soluções e visões sobre os velhos problemas. Ter um pensamento inovador renova os ares de sua equipe ou até da organização como um todo. Novos projetos, soluções para problemas nunca antes encontrados e a conexão de ideias que estavam guardadas em algum canto de sua mente, podem mudar o cenário e ainda ajudar a todos.