Volta do Paulistão é marcada com clássico entre Corinthians e Palmeiras

Depois de uma paralisação que durou cerca de quatro meses, o campeonato paulista de futebol é retomado e, logo de cara, com direito a um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. A partida entre Corinthians e Palmeiras será disputada nesta quarta-feira (22), na Arena Corinthians.

A autorização da volta do Campeonato Paulista aconteceu no dia 8 de julho. O torneio foi suspenso com seis rodadas para o final, sendo duas de classificação e quatro de eliminatórias. A previsão de disputa da decisão está marcada para o dia 8 de agosto.

Em razão da panemia, ficou determinado que as partidas serão disputadas sem torcida e com limitação de acesso de jornalistas e funcionários. Todos deverão usar máscaras, exceto os jogadores em campo e a arbitragem.

As partidas só poderão ser realizadas nas regiões que estiverem na Fase 3 Amarela do Plano São Paulo, no qual permite a reabertura gradual de serviços e comércios em regiões do Estado, de acordo com a taxa de contagio do coronavírus (Covid-19).

Atualmente, apenas a capital paulista e as cidades nas regiões da Baixada Santista, Registro e as sub-regiões Leste (Alto Tietê) e Oeste (Osasco) estão na Fase 3 Amarela.