Walter Abrahão Filho lança novo canal de TV com muito entretenimento

Entretenimento, cinema nacional e ajuda ao próximo –

essa é a TV WA, um novo canal, para um novo Brasil.

A TV Walter Abrahão, ou simplesmente TV WA, é um novo canal de televisão por assinatura brasileiro, lançado para oferecer conteúdo informativo, cultural e divertido. Neste momento de pandemia no qual o país enfrenta o canal está proporcionando apoio a todos os artistas do Brasil.

Seu nome é uma referência e homenagem ao célebre locutor esportivo Walter Abrahão, pai de Walter Abrahão Filho, responsável por comprar a antiga PlayTV e lançar o novo canal TV WA.

Com sua estreia no dia 16 de maio de 2020, apresentou programas institucionais e breve apresentação dos conteúdos que estariam por vir. Já em 01 de agosto de 2020, estreou grande parte da sua programação, após três meses de muito trabalho e preparação de rico conteúdo.

E para isso, foram construídos quadros que contam com grandes apresentadores da mídia brasileira como, Jack Khury , cheia de energia e alegria para comandar as gravações do “Papo Direto”; Evandro Santo, apresentando o programa “Reinvenção”, com muita personalidade e história para contar; Marília Marton e Eduardo Odloak com o programa “Dose de Política”, discutindo sobre política de forma leve, descontraída e abordando temas atuais, sempre regados a um bom drink; Eros Prado, membro da equipe de comediantes do Pagode da Ofensa, com uma pitada de humor para alegrar ainda mais a programação , apresentando o programa “O Dono da Graça”,

Bi-lance é o programa apresentado pelo Walter Abrahão Neto que conta as narrações do avô e por fim, para abranger um maior leque de audiência, Rai Teichiman, comandando o programa infantil “Era Uma Vez”.

Walter Abrahão Filho explica ¨ Este canal foi feito com muita dedicação, em homenagem ao meu pai Walter Abrahão , um canal que começa do zero, porém carregando uma grande história de um dos maiores jornalistas esportivos de todos os tempos, meu pai Walter Abrahão, com um lema de ajuda ao próximo e entretenimento ¨.

A emissora transmite os seguintes programas:

Na linha do tiro – uma série que narra a vida de profissionais que trabalham em escolas de tiro.

– uma série que narra a vida de profissionais que trabalham em escolas de tiro. De Facto – artigos constitucionais em pauta no cotidiano do Brasil, para entender melhor seus direitos.

– artigos constitucionais em pauta no cotidiano do Brasil, para entender melhor seus direitos. A Força dos Heróis – documentário que mostra a rotina de médicos na linha de frente no combate ao Covid-19 e a preocupação dos familiares que permanecem distantes de seus entes queridos, que lutam para salvar vidas.

– documentário que mostra a rotina de médicos na linha de frente no combate ao Covid-19 e a preocupação dos familiares que permanecem distantes de seus entes queridos, que lutam para salvar vidas. Era uma Vez – um programa de contos infantis com uma linguagem fácil e divertida com lindas histórias tiradas dos livros em um ambiente mágico.

– um programa de contos infantis com uma linguagem fácil e divertida com lindas histórias tiradas dos livros em um ambiente mágico. Bi-Lance WA – uma programação brilhante de Walter Abrahão Neto em um programa que relembra as narrações do grande locutor esportivo e político, Walter Abrahão, prestando homenagem ao avô.

– uma programação brilhante de Walter Abrahão Neto em um programa que relembra as narrações do grande locutor esportivo e político, Walter Abrahão, prestando homenagem ao avô. Reinvenção – programa que explora as diferentes dimensões das atitudes responsáveis por reinventar grandes mudanças de comportamento.

– programa que explora as diferentes dimensões das atitudes responsáveis por reinventar grandes mudanças de comportamento. Papo Direto – programa de entrevistas.

– programa de entrevistas. Pessoas que amamos – programa que homenageia grandes nomes marcantes da história, sobre histórias de superação.

– programa que homenageia grandes nomes marcantes da história, sobre histórias de superação. Dose de Política – para falar de política de forma descontraída e no final trazer uma receita de bebida para o expectador degustar enquanto se prende nas discussões que são levantadas durante o programa.

– para falar de política de forma descontraída e no final trazer uma receita de bebida para o expectador degustar enquanto se prende nas discussões que são levantadas durante o programa. Super Fight – livros que viraram filmes de grande sucesso, com fãs espalhados pelo mundo inteiro.

– livros que viraram filmes de grande sucesso, com fãs espalhados pelo mundo inteiro. Geek Tour Adventures – batalha de drones a sumô, do futebol ao MMA, o programa perfeito mostra que podemos ter robôs como atletas nos esportes.

– batalha de drones a sumô, do futebol ao MMA, o programa perfeito mostra que podemos ter robôs como atletas nos esportes. Game Over – com uma programação variada de entrevistas, gameplays, trailers e muito mais. Novidades do mundo tecnológico sempre atualizadas.

– com uma programação variada de entrevistas, gameplays, trailers e muito mais. Novidades do mundo tecnológico sempre atualizadas. Caverna do Caruso – Os Três Elementos falam sobre as grandes sagas dos quadrinhos e cultura pop.

– Os Três Elementos falam sobre as grandes sagas dos quadrinhos e cultura pop. Mais Geek – um programa voltado à cultura geek, com informações sobre animes, mangás, games, cards, séries, quadrinhos. Inclui os animais Re Zero e Darling in the Franxx.

– um programa voltado à cultura geek, com informações sobre animes, mangás, games, cards, séries, quadrinhos. Inclui os animais Re Zero e Darling in the Franxx. Pagode da Ofensa – idealizado por humoristas, com paródias da ofensa e trotes, levam o público ao delírio com suas apresentações, ninguém fica parado com essa turma que vem deixando esta emissora cada dia mais divertida.

– idealizado por humoristas, com paródias da ofensa e trotes, levam o público ao delírio com suas apresentações, ninguém fica parado com essa turma que vem deixando esta emissora cada dia mais divertida. Dono da Graça – conteúdo humorístico.

O novo canal pode ser assistido por:

Satélite

Claro TV: canal 122

Oi TV – canal 109; canal 143

Sky – canal 161

Gigabyte – canal 150

