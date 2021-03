Whatsapp anuncia chamadas de vídeo e voz para computador e ferramenta promete revolucionar teletrabalho

O Whatsapp saiu na frente mais uma vez em relação às concorrentes. O aplicativo de mensagens vai oferecer aos usuários a possibilidade de fazer ligações de voz e vídeo pelo desktop.

A nova ferramenta da plataforma, que é pertencente ao gigante Facebook, surge no mercado digital no momento em que as chamadas virtuais se tornaram fundamentais para o teletrabalho e para as reuniões remotas impostas pela pandemia da Covid-19.

O novo recurso do Whatsapp já está disponível para as chamadas individuais, mas a empresa estuda a ampliação para conversas em grupos. Para usar a ferramenta é preciso usar o aplicativo Whatsapp para computador, habilitar microfone e câmera e estar conectado à internet.