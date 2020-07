Whatsapp bloqueia 9 contas do PT por disparo em massa

Nas últimas semanas o Partido dos Trabalhadores (PT) teve suas contas desativadas no Whatsapp por realizar disparo em massa no aplicativo. Segundo o portal UOL, as nove contas oficiais do partido saíram do ar no dia 26 de junho, até o momento, apenas quatro foram restabelecidas.

Segundo as regras da plataforma, o envio de spam político, mensagem em massa ou automatizada, é proibido.

O partido divulgou uma nota pública nesta terça-feira (7), questionando os bloqueios nas contas do Whatsapp. De acordo com o texto, o PT estuda “medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão ou obter alguma explicação para o episódio”.

A presidente do PT, Gleise Hoffmann, argumenta que: “O Zap do PT foi criado para divulgação de informações do PT aos seus filiados, constituindo comunicação legítima e voluntariamente consentida pelos usuários”.

O disparo de mensagem pelo aplicativo virou polêmica durante as eleições de 2018. Segundo denuncia da Folha de S. Paulo, as campanhas de Fernando Haddad (PT) e, especialmente, a de Jair Bolsonaro, PSL na época, foram denunciadas por pagar por disparo de mensagens na plataforma.

Desde eleição, outubro de 2018, até setembro de 2019, o Whatsapp baniu cerca de 1,5 milhão de contas brasileiras. Segundo a empresa, as contas eram suspeitas de uso de robôs, disparo em massa de mensagens e disseminação de fake news e discurso de ódio.

Foto Pública/Divulgação