Whatsapp dá pane, mas volta a funcionar em menos de 1h

Na tarde desta terça-feira (14), internautas relataram que o Whatsapp saiu do ar. A pane durou menos de 1h, mas que durante esse período, a queda do aplicativo foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Segundo o que foi revelado pelos usuários, o problema começou na versão Whatsapp Web, versão usada pelo computador, mas que logo acabou afetando o app nos smartphones. A pane foi registrada por usuários europeus, africanos, asiáticos, caribenhos e das Américas.

O site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, mostrou que o sistema caiu por volta das 16h39. Durante esse período, os usuários passaram a registrar reclamações nas redes sociais e o pane do Whatsapp já estava entre os assuntos mundiais mais falados no Twitter, com mais de meio milhão de menções.