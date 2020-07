Whatsapp libera função que permite silenciar grupos pra sempre

Sabe aquele grupo que você tem no Whatsapp e recebe dezenas de mensagens todos os dias, sendo a maioria delas não possuem função alguma? Seu celular não para de vibrar e, as vezes, você pode achar até que é algo importante, mas no fim das contas é mais um “bom dia” do membro deste grupo.

É pensando nisso que o Whatsapp decidiu liberar a opção de silenciar permanentemente o grupo ou o chat do aplicativo. A novidade já está disponível na última versão beta do app para Android, mas ainda não está disponibilizado para todos os usuários.

A nova opção entrará no lugar da opção antiga de silenciar o grupo por até um ano. Com a atualização, o usuário seguirá tendo três opções desta função, sendo elas:

Silenciar por 8h;

Silenciar por uma semana;

Silenciar pra sempre.

Quem seleciona alguma dessas opções torna as conversas ‘mudas’, ou seja, o usuário não recebe notificação da conversa, no entanto, ao entrar no aplicativo o usuário consegue ver quantas mensagens ainda não foram lidas.

Existe uma outra opção de “silenciar o grupo” um pouco mais antiga, que é sair dele, porém para evitar aquele “climão”, talvez o melhor seja mesmo silenciar a conversa.