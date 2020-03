Whatsapp libera modo escuro para Android e iOS

Quem nunca quis dar uma espiada noturna no Whatsapp, mas quando acessou o aplicativo se irritou com a luz emitida pelo celular. Bom, ao que parece esse problema tem hora pra acabar, já que o aplicativo disponibilizou a opção do modo escuro.

O novo tema facilita a vida dos usuários do Whatsapp que sentem desconforto ao usar o aplicativo quando estão em locais com pouca iluminação. O recurso pode ser ativado a partir das configurações do aplicativo no Android, ou dos ajustes do sistema, no caso de iPhones com iOS 13.

No iOS 13, a ativação do modo escuro do aparelho é feita indo em Ajustes > Tela e Brilho > selecione Escura para ativar o Modo Escuro.

Para ativar o modo escuro no Android 10 vá em Configurações > Tela > Selecione Tema Escuro. Vale lembrar que o processo pode depender conforme a personalização do sistema.

Para os usuários do Android 9,você deve ir em Configurações > Conversas > Tema e selecionar o modo escuro.

O modo escuro do WhatsApp estava sendo testado na versão beta do usuário para Android desde o final de janeiro. Já o WhatsApp Beta no iOS ganhou o novo recurso no mês passado.

Além de evitar o desconforto, o recurso também pode economizar a bateria do celular, no caso de smartphones com display OLED. O modo escuro do WhatsApp adotou uma paleta em tom cinza para evitar o contraste total entre branco e preto, o que causaria maior fadiga ocular.