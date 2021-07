Xô, friaca: dicas para manter a casa quentinha

A cozinha também pode aconchegar no inverno, e para isso é necessário pensar na iluminação e aquisição de tapetes estilo “passadeira” com fibras sintéticas e tecnologia antiderrapante para não escorregar. A dica do profissional para diminuir o sofrimento ao lavar a louça, é investir na compra de torneiras elétricas, com as quais, é possível determinar a temperatura da água de acordo com a estação do ano. “Alguns imóveis novos já contam com gás encanado e a torneira a gás é um excelente investimento. Por outro lado, só é necessário pensar no custo com energia, e buscar economizar com a eletricidade em outros cômodos. Isso vai fazer a pia virar uma ‘terapia’ no inverno”, afirma o designer de interiores.