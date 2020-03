Zona norte defende o título na 2ª edição da Taça das Favelas de SP

Nesta segunda-feira (2/03) a CUFA (Central Única das Favelas) anunciou a 2ª Edição da Taça das Favelas na cidade de São Paulo. Ao todo, 128 equipes participarão da competição, sendo 96 times masculinos e 32 femininos. O torneio começa dia 28 de março e a final será disputada no Pacaembu.

A primeira edição do torneio na capital paulista aconteceu no ano passado e o Complexo Casa Verde, zona norte, conquistou o título na categoria feminina do torneio. Já o time Parque Santo Antônio foi campeão na categoria masculina.

“Somos a atual campeã e sabemos da nossa responsabilidade, todas as meninas estão muito focadas. Mas, mais do que isso, estamos na Taça para dar oportunidade a todos, através do fomento do esporte e do futebol feminino”, disse Luiz Souza, técnico da seleção feminina do Complexo da Casa Verde.

A final reuniu mais de 37 mil pessoas no Pacaembu, além disso, as partidas foram transmitidas, ao vivo, pela Rede Globo, aumentando ainda mais a audiência do torneio.

O sorteio das chaves acontece no dia 20 de março, juntamente com o workshop, e as partidas começam no final de semana dos dias 28 e 29 de março.

História

A Taça das Favelas começou no Rio de Janeiro, em 2012, organizada pela CUFA. Atualmente, mais de 100 mil jovens participam, desde as peneiras iniciais nas comunidades até a final nos Estados onde a competição é realizada.

Foto: Nal Pacheco/CUFA