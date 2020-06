Zona Norte é a segunda região com mais casos de mortes por covid-19

Segundo o último balanço divulgado pela Secretária Municipal de Saúde, divulgado no dia 2 de junho, a zona norte possui 1.628 mortes causadas pelo coronavírus (covid-19). A região é a segunda com maior número de óbitos pela doença, ficando atrás apenas da zona sudeste (1.839).

Os dados apresentados foram coletados até o dia 27 de maio. Segundo o mapa da gestão municipal, a zona norte inclui as subprefeituras de Perus e Pirituba/Jaraguá. Confira o número de mortes pela covid-19 por distrito:

Brasilândia – 209;

Tremembé – 149;

Cachoeirinha – 140;

Freguesia do Ó – 124;

Vila Medeiros – 106;

Pirituba – 105;

Jaraguá – 101;

Santana – 92;

Mandaqui – 85;

Limão – 79;

Vila Maria – 76;

Casa Verde – 75;

Tucuruvi – 64;

Perus – 53;

Jaçanã – 53;

São Domingos – 49;

Vila Guilherme – 38;

Anhanguera – 30;

A região com menor registro de óbitos é a Central, com 318 falecimentos, seguido da zona oeste com 609 mortes.

No entanto, apesar de estar bem abaixo de outras regiões de São Paulo, alguns distritos da zona oeste apresentaram um avanço da doença, como é o caso de Butantã e Raposo Tavares. No primeiro bairro houve um salto de 13 óbitos (em 14/05) para 28 (em 27/05), um aumento de 115%. Já Raposo Tavares registrou um crescimento de 29 para 58 nos mesmos períodos, totalizando um aumento de 100%.

Maior mortalidade

Os bairros Limão e Cachoeirinha, ambos da zona norte, estão entre os cinco distritos com maior taxa de mortalidade pelo coronavírus por 1 mil habitantes.

De acordo com o último balanço, o distrito do Pari, localizado no “centro pobre” da capital paulista, é o bairro com mais óbitos da doença se levarmos em conta o número de moradores. Confira a relação abaixo:

Pari – 1,15 a cada 1 mil habitantes;

Limão – 0,99 a cada 1 mil habitantes;

Campo Belo – 0,98 a cada 1 mil habitantes;

Artur Alvim – 0,96 a cada 1 mil habitantes; e

Cachoeirinha – 0,95 a cada 1 mil habitantes.

Avanço do Coronavírus

O Brasil registra, pela 3ª vez consecutiva, um novo recorde em número de mortes por covid-19 em um período de apenas 24h. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, 1.473 óbitos foram registrados de quarta para quinta-feira.

Com esse resultado, o país ultrapassa a Itália em número de falecimentos e se torna a terceira nação do mundo com mais casos de mortes pela doença.

Outro recorde foi no surgimento de novos casos da doença no Brasil, somente na última quinta-feira, em um período de 24h, foram contabilizadas mais 30.925 pessoas infectadas pelo vírus. O país soma 618.554 casos confirmados.